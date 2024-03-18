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網球／阿爾卡拉斯衛冕印地安泉網賽冠軍 約克維奇後首見

中央社／ 綜合外電報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯衛冕印地安泉網賽冠軍。 路透社
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯衛冕印地安泉網賽冠軍。 路透社

世界排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天以7-6（7/5）、6-1擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），衛冕印地安泉網賽冠軍。阿爾卡拉斯兩次奪冠的苦主，也剛好都是梅德維夫。

法新社報導，這是阿爾卡拉斯自去年7月拿下溫布頓錦標賽金盃以來的首座冠軍，並成為自約克維奇（Novak Djokovic）於2014-16賽季連續3屆拿下印地安泉（Indian Wells）冠軍後，第一位在此衛冕的選手。

20歲的阿爾卡拉斯今年開季表現不佳，2月時還因腳踝受傷不得不退出里約（Rio de Janeiro）網賽的首場比賽，這次他在加州沙漠征戰12天後，終於拿下最需要的勝利。

阿爾卡拉斯談到自己的心態時說，「我蠻懷疑自己的」，「但踏上球場進行第一輪比賽後，我開始感覺好多了，之後的每場比賽，感覺也越來越好。」

「真的很高興能夠再次贏得比賽。」

僅次於4大滿貫賽事的世界職業網球協會ATP 1000等級賽事，其中有6場是在硬地球場舉行，梅德維夫已贏過其中5個頭銜，唯一沒入手的印地安泉網賽冠軍，今年又再次受挫於阿爾卡拉斯。

阿爾卡拉斯衛冕印地安泉網賽冠軍。 路透社
阿爾卡拉斯衛冕印地安泉網賽冠軍。 路透社

更重要的是，阿爾卡拉斯在昨天的4強賽，中斷了澳網冠軍辛納（Jannik Sinner）跨季的19連勝，這對他下週在邁阿密及其他地方舉行的硬地賽事，帶來「額外、額外的信心」。

梅德維夫在2023年冠軍爭奪戰中因腳踝受傷失利，但他在今天這場比賽開局火熱，破了對手發球局而在首盤以3-0領先。

但阿爾卡拉斯第5局打出強勁正手穿越球破了梅德維夫發球局，至此之後，兩人以截擊和吊球等方式將比賽帶入決勝局。

在第一盤的搶七決勝局中，梅德維夫在2-5落後情況下，將比分追至5-5，但阿爾卡拉斯在梅德維夫正手拍出界後順利拿下第一盤，隨後一路控制比賽至終。

Daniil Medvedev Novak Djokovic 梅迪維夫

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