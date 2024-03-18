擊劍／第一次青年暨青少年錦標賽 亞青國手表現優異

聯合新聞網／ 綜合報導
青年男鋭冠軍選手李讓。達永開發-耀達建設
青年男鋭冠軍選手李讓。達永開發-耀達建設

113年全國第一次青年暨青少年擊劍錦標賽3/15-3/17於國立台灣體育運動大學體育館舉行。

上個月在巴林舉辦的2024亞青少暨亞青，多位選手也參賽且表現優異。亞青少男鋭團體金牌選手李讓，順利連霸，拿下本次青年組男鋭冠軍、亞青男鈍團體銅牌選手許勝閎、陳柏翰分別拿下本次青年組男鈍冠軍及亞軍，贏得亞青少個人女鈍金牌，弓長皇美子本次爲青年組女鈍冠軍！

各項名次：

青年男鋭

1 李讓 臺北中正高中

2 張宗凱 臺北中正高中

3T 陳昰守 國立臺灣體大

3T 余彥勳 臺中長億高中

青年女鈍

1 張皇美子 臺北中正高中

2 丁儒嫙 臺北育成高中

3T 黃靖詠 奧林擊劍

3T 鄭詠艾 Yi Fencing

青少年女鋭

1 林芊妘 臺北中正國中

2 徐友嫻 齊天擊劍

3T 黃于桐 高雄鼎金國中

3T 楊昀臻 新北溪崑國中

青少年男鈍

1 張書晨 臺中明道高中

2 陳穎俊 個人

3T 廖苡淞 臺北誠正國中

3T 吳柏辰 奧林擊劍

青年女鋭

1 洪莉翔 臺北體總擊劍協會

2 江雅庭 臺北中正高中

3T 黃唯惟 鬥魚擊劍俱樂

3T 陳韵菲 臺北中正高中

青少女軍

1 陳梓鈺 新北三重高中

2 陳湘誼 桃園八德國中

3 李瓖云 桃園永豐高中

青年男鈍

1 許勝閎 奧林擊劍

2 陳柏翰 奧林擊劍

3T 羅子安 Apex Team Fencing

3T 林樂祠 臺北育成高中

青少年男軍

1 黃秉順 臺北石牌國中

2 梁崇義

3T 劉語諾 桃園楊光國中小

3T 林晉安 桃園楊光國中小

青少年男鋭

1 陳秉濬 臺北懷生國中

2 蘇敏寬 臺北中正高中

3T 林楙样 臺北建國高中

3T 蘇敏毅 臺北懷生國中

青年女軍

1 張愷庭 新北三重高中

2 彭亭萱 輔仁大學

3T 王宥心 臺中立人高中

3T 高梓菁 桃園永平工商

青少年女鈍

1 鄭詠艾 Yi Fencing

2 李思嫻 奧林擊劍

3T 馮美迦

3T 梁殷僑

青年男軍

1 黃秉順 臺北石牌國中

2 鐘呈昀 桃園永平工商

3T 余泓叡 桃園永平工商

3T 江伯勳 新北中和高中

青年男鈍冠軍許勝閎、亞軍陳柏翰。讀者提供
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臺北市立中正高中擊劍隊。讀者提供
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高雄鼎金擊劍。讀者提供
高雄鼎金擊劍。讀者提供

奧林擊劍。讀者提供
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貝思擊劍。讀者提供
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繁星擊劍。讀者提供
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青女鋭亞軍江雅庭、季軍陳韵菲、李俊徵教練。讀者提供
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青女鋭冠軍洪莉翔、王三財教練。讀者提供
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誠正國中、育成高中擊劍隊。讀者提供
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青少男鋭冠軍陳秉濬、邱教練、李教練。讀者提供
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青男鋭季軍余彥勳與教練。讀者提供
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國立臺體大賴明助教練。讀者提供
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撼動擊劍。讀者提供
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青少女鋭第五名洪詩俞與教練。讀者提供
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青年男鋭第七名闕志安與教練。讀者提供
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青年男鋭冠軍李讓、亞軍張宗凱與教練。讀者提供
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新北 桃園 臺中 青年

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