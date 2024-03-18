擊劍／第一次青年暨青少年錦標賽 亞青國手表現優異
113年全國第一次青年暨青少年擊劍錦標賽3/15-3/17於國立台灣體育運動大學體育館舉行。
上個月在巴林舉辦的2024亞青少暨亞青，多位選手也參賽且表現優異。亞青少男鋭團體金牌選手李讓，順利連霸，拿下本次青年組男鋭冠軍、亞青男鈍團體銅牌選手許勝閎、陳柏翰分別拿下本次青年組男鈍冠軍及亞軍，贏得亞青少個人女鈍金牌，弓長皇美子本次爲青年組女鈍冠軍！
各項名次：
青年男鋭
1 李讓 臺北中正高中
2 張宗凱 臺北中正高中
3T 陳昰守 國立臺灣體大
3T 余彥勳 臺中長億高中
青年女鈍
1 張皇美子 臺北中正高中
2 丁儒嫙 臺北育成高中
3T 黃靖詠 奧林擊劍
3T 鄭詠艾 Yi Fencing
青少年女鋭
1 林芊妘 臺北中正國中
2 徐友嫻 齊天擊劍
3T 黃于桐 高雄鼎金國中
3T 楊昀臻 新北溪崑國中
青少年男鈍
1 張書晨 臺中明道高中
2 陳穎俊 個人
3T 廖苡淞 臺北誠正國中
3T 吳柏辰 奧林擊劍
青年女鋭
1 洪莉翔 臺北體總擊劍協會
2 江雅庭 臺北中正高中
3T 黃唯惟 鬥魚擊劍俱樂
3T 陳韵菲 臺北中正高中
青少女軍
1 陳梓鈺 新北三重高中
2 陳湘誼 桃園八德國中
3 李瓖云 桃園永豐高中
青年男鈍
1 許勝閎 奧林擊劍
2 陳柏翰 奧林擊劍
3T 羅子安 Apex Team Fencing
3T 林樂祠 臺北育成高中
青少年男軍
1 黃秉順 臺北石牌國中
2 梁崇義
3T 劉語諾 桃園楊光國中小
3T 林晉安 桃園楊光國中小
青少年男鋭
1 陳秉濬 臺北懷生國中
2 蘇敏寬 臺北中正高中
3T 林楙样 臺北建國高中
3T 蘇敏毅 臺北懷生國中
青年女軍
1 張愷庭 新北三重高中
2 彭亭萱 輔仁大學
3T 王宥心 臺中立人高中
3T 高梓菁 桃園永平工商
青少年女鈍
1 鄭詠艾 Yi Fencing
2 李思嫻 奧林擊劍
3T 馮美迦
3T 梁殷僑
青年男軍
1 黃秉順 臺北石牌國中
2 鐘呈昀 桃園永平工商
3T 余泓叡 桃園永平工商
3T 江伯勳 新北中和高中
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