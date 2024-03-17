高球／PGA球員錦標賽 潘政琮拚本季第2場前10名作收

台灣男子職業高爾夫好手潘政琮今天在PGA球員錦標賽第3回合，抓4博蒂、吞2柏忌繳出70桿，並以3天低於標準9桿的207桿暫並列第12名，有機會挑戰本季第2場前10名作收。

總獎金高達2500萬美元（約新台幣7.9億元）的球員錦標賽（The Players Championship），是2024年美巡賽賽季獎金最高的旗艦賽事，冠軍也能獲得80分的世界排名積分，也是美巡除了年度4大賽以外的最高積分。

生涯第5度參加球員錦標賽的潘政琮，過去最佳成績僅在2018年並列第46名，今年很有機會改寫成績，並挑戰今年賽季第2場闖進前10名作收。

從第1洞出發的潘政琮，雖然在第3洞就吞下柏忌，但他沒有被影響，接連在第5、7、9洞抓下博蒂，前9洞繳出34桿的好成績。

只可惜轉場後潘政琮僅繼續在第11洞進帳1博蒂，但也在第14洞吞下柏忌，後續桿數沒能持續推進，最終單日繳出70桿，表現仍算相當出色。

前3回合結束，由獲得東京奧運金牌、媽媽來自台灣的美國選手蕭飛爾（Xander Schauffele），以低於標準17桿的199桿、1桿之差暫居領先。

儘管潘政琮要逆轉奪冠機會不大，但若能闖進前10名，依舊可賺進大筆獎金和積分，對於今年賽季相當有幫助。