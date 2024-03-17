亞洲全民運動總會年會 中華奧會副主席蔡家福與會交流

2024年第17屆亞洲全民運動總會年會（ASFAA Congress）在澳門登場，中華奧林匹克委員會副主席蔡家福及國際關係組劉晏廷代表中華奧會出席，與國際及亞洲全民運動總會及各國運動組織重要人士進行密切交流。

3月15日舉行之ASFAA會員大會，是利ASFAA組織改革及各項會務進行，通過新修訂之ASFAA會章，希望在新的制度建立下，促進亞洲全民運動的發展，同時於會中通過由中國大陸取得2026年ASFAA年會主辦權。

中華奧會副主席蔡家福也透過本次年會，與國際全民運動總會德國籍主席鮑曼（Wolfgang Baumann）、亞洲全民運動總會澳門籍主席潘永權、以色列籍祕書長哈蓋（Herzel Hagay）交談分享我國全民運動近況及發展，並邀請這些全民運動國際重要人士有機會來台灣交流。

2024年第17屆亞洲全民運動總會年會（ASFAA Congress）在澳門登場，中華奧林匹克委員會副主席蔡家福（右）代表中華奧會出席。圖／中華奧會提供