全英羽賽／沒能突破世界第5 李哲輝、楊博軒黑馬旅程止步4強

生涯首闖全英公開賽4強的我國男雙組合李哲輝／楊博軒，生涯4度和馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯交手仍沒突破，台灣時間今天凌晨以16：21、15：21敗陣，無緣挺進全英公開賽決賽，4強成績仍合作新猷。

世界排名15的李楊配，過去和世界第5的大馬組合對決都吞敗，今天開賽雖2度因判斷失誤失分，分數仍緊咬，但9：11時遭對手連拿5分拉開差距，以16：21讓出首局。

列大會第5種子的大馬組合第2局一下場就打出6：0攻勢，寶島組合一路追分，比分雖縮小到15：19，但回球出界讓大馬組合拿到「賽末點」，第一個機會也兌現勝利，最終大馬組合就以21：15搶下決賽門票。

李楊配歐洲3連站成果豐碩，先是在BWF超級300的德國公開賽捧冠，接續超級750系列的法國公開賽打進決賽改寫合作紀錄，轉戰超級1000系列的全英公開賽雖是自費參賽但一路晉級，成4強唯一非種子組合，無緣決賽仍可獲得獎金1萬8200美元（約新台幣57萬元）和8400分積分，下周二公布的最新世界排名有望再推進。

全英公開賽共有2組台將打進4強，李楊配登場前，「一姊」戴資穎2局敗給西班牙前球后馬琳，李楊配也落馬，代表決賽日沒有台將面孔。