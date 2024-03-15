桌球／攜手李昱諄晉新加坡賽女雙決賽 鄭怡靜：已超出目標

WTT大滿貫賽新加坡站，我國女雙組合鄭怡靜／李昱諄今天在4強賽遭遇日、韓搭擋木原美悠／朱芊曦，最終以11：9、11：7、11：7直落三勝出，明天將爭奪本季首冠。

目前世界女雙排名第5名的鄭怡靜／李昱諄，今年曾在果阿球星挑戰賽闖進到4強，至於上次攜手打進WTT女雙決賽是去年球星挑戰賽曼谷站，但最終以銀牌成績作收。

而這次WTT大滿貫賽新加坡站，鄭怡靜／李昱諄也一路過關斬將挺進到4強賽後遭遇日韓組合木原美悠／朱芊曦，在首局賽事中儘管雙方一度拉鋸，但默契較佳的鄭怡靜／李昱諄仍是以11：9先馳得局。

第二局鄭怡靜／李昱諄更是乘勝追擊拉出6：0開局攻勢，並以11：7取得聽牌優勢，第三局日韓組合雖然先取得2：0領先，但鄭怡靜／李昱諄接下來連追3分逆轉。日韓組合也因此喊出暫停，並且在暫停過後重新要回領先優勢，但關鍵時刻鄭怡靜／李昱諄仍是頂住壓力，連拿6分以11：7關門，挺進到女雙決賽，將與中國大陸陳夢／王曼昱爭奪后冠。

對於去年在16強賽止步，今年則是順利挺進到決賽，鄭怡靜賽後說：「進到決賽場上已經非常不容易，能夠拿下這場比賽非常開心，去年我們16強就結束，這次比賽能到決賽，已經是超出我們的目標，下一場也是向她們學習。」