世界輪椅國標舞公開賽 國手選拔17日北港開賽

中華民國輪椅體育運動舞蹈協會主辦的會長盃全國輪國舞比賽將於本月17日在雲林縣北港鎮體場館盛大登場，這場大賽主要是為選拔今年8月在美國舉辦的世界盃輪椅國標舞公開賽的國手，將從國內14對菁英舞者中，選出3對舞者赴美參賽，精彩可期，該協會及雲林縣政府歡迎各界到北港賞舞並為輪椅上勇者加油打氣。

中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長黃美蘭指出，這場全國大賽是協會與雲林縣政府、中華帕拉林匹克總會、北港鎮公所共同主辦，感謝北港朝天宮、北港武德宮、中華陽光推展關懷協會及企業界贊助與支持，這是國際賽事國家代表隊選拔賽最重要一戰，參賽者均是國內輪椅舞者菁英，舞技高超，精彩可期，歡迎當天到北港朝天宮拜拜的遊客，不要錯過這場精彩舞賽。

該協會總教練蔡秀慧也說，輪椅舞蹈今年與World Abitiysport合併後，離殘障奧運又更進一步，因應輪椅舞蹈即將成為2025成都世界運動會的正式比賽項目，國內選手無不摩拳擦掌躍躍欲試，但參賽權是以國際積分排名來決定，所以除了會長盃及另2場國內積分賽，今年該協會也全力栽培國家選手，將募款帶隊到波蘭、美國參加公開賽及日本的泛太平洋錦標賽，增加國際積分排名，讓更多選手站上國際舞台。

蔡秀慧表示，會長盃選拔賽共有來自全國14對菁英高手齊聚賽舞，3對優勝者可於今年8月代表台灣到美國參加世界公開賽，除了這場會長盃大賽，因疫情停辦4年的媽祖盃WPDS輪椅體育運動舞國際公開賽，今年10月將恢復開賽、預計將有20個家參賽，期望台灣選手更加努力爭取更多國際積分的機會，為成都世界運動會做出努力。

縣府社會處長林文志及北港鎮長蕭美文指出，感謝中華民國輪椅體育運動舞蹈協會及總教練的付出，為雲林甚至國家培育更多優秀舞者，也讓台灣的輪椅舞蹈在國際發光發熱，期待更多身心障礙者能投入這項運動，從輪椅重新站起為國爭光。