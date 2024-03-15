全英羽賽／女單前8種子都晉8強 上次發生是2017年小戴封后

西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）今天在超級1000系列全英羽球公開賽，以21：13、21：8擊敗世界排名第9的中國王祉怡，晉級女單8強，前8種子全數晉級8強，這是全英賽7年來首見。

上次全英賽女單前8種子都晉級8強的要追溯至2017年，當年8位選手只剩戴資穎、山口茜和瑪琳在本屆8強名單中，當年就是由第一種子戴資穎封后。

身為第1種子的南韓球后安洗瑩將在8強對上中國韓悅，第2種子中國陳雨菲將與瑪琳交手，第3種子戴資穎對手是中國何冰嬌，第4種子日本山口茜要碰上印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

8強中有3人是中國選手，陸媒《搜狐體育》指出，「目前中國女單的集團優勢十分明顯，進入8強是常態，但也存在的問題，那就是面對安洗瑩與山口茜處下風。陳雨菲面對以上兩位女單選手都顯得比較吃力，希望教練和球員能盡早研究應對方法。」