快訊

《魷魚遊戲》1號爺爺涉性騷…判決結果出爐 他堅不認罪喊「會提抗告」

台灣寶可夢中心新推「盲盒T恤」！網曝隱藏版特效 6種寶可夢造型是它們

中職／樂天女孩宣傳照竟沒李多慧 林襄經紀人接機發文引猜測

跆拳道／奧運亞洲區資格賽 邱義睿、蘇柏亞無緣4強

中央社／ 台北15日電
男子跆拳道選手邱義睿(右)。報系資料照
男子跆拳道選手邱義睿(右)。報系資料照

成都世大運跆拳道銀牌得主邱義睿，今天在巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽8強惜敗香港盧蔚豐，與女將蘇柏亞雙雙無緣4強，明天登場的李孟恩成台灣拚巴黎奧運門票的最後希望。

2024巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽在中國山東省泰安市舉行，各量級前2名選手，將能進軍奧運，台灣隊派出女子49公斤級蘇柏亞、男子68公斤級邱義睿、男子80公斤以上級李孟恩等3人參賽，期盼繼羅嘉翎取得資格後，力拚更多奧運席次。

男子68公斤級項目共有17人參賽，去年曾拿下成都世大運銀牌的邱義睿，3年前是奧運國手黃鈺仁的陪練員，他接受中央社記者訪問時透露：「那時候沒想過自己之後能夠參加亞資賽，但很想跟他（黃鈺仁）一樣拿到資格。 」

邱義睿今天首戰出戰塔吉克選手蘇納托夫（Mahmadjon Sunatov），歷經3回合激戰，以2比1勝出；8強賽碰上香港的盧蔚豐，開賽36秒邱義睿就遭對手連續上端狙擊，陷入0比9落後、以5比12讓出，次回合雖以15比8扳回一城，可惜第3回合依舊以3比7棄守，以1比2吞敗。

另外，曾拿下2018年雅加達亞運女子53公斤級金牌的蘇柏亞，則減重轉戰49公斤級，首戰面對柬埔寨選手克里（Lyden Kry），開賽不到1分鐘她就靠著連續中端攻擊以及對手犯規，取得7比0領先，並先以12比0拿下，次回合以11比8再下一城，以2比0橫掃對手晉級。

8強賽蘇柏亞遭遇到日本小將岡本留佳，儘管對手年僅18歲，卻連續在2022、2023年世錦賽摘銅，蘇柏亞首回合以9比1開胡。可惜第2、3回合戰況丕變，接連以2比7、1比9落敗，將4強門票拱手讓人。

台灣隊在上屆東京奧運跆拳道取得4席滿額入場券，今年除羅嘉翎靠著世界排名提前取得巴黎奧運門票，其他就得靠資格賽尋求出線機會，而今天亞洲區資格賽蘇柏亞、邱義睿相繼在8強出局後，明天將輪到李孟恩上陣，也是台灣在資格賽的最後希望。

蘇柏亞 跆拳道 黃鈺仁

延伸閱讀

老婆當「班導」！陸奧運冠軍讚女兒學習效率高 陸網見這教育方式炸鍋

拳擊／甘家葳扮暖男約吃好料打氣 黃筱雯卻愈吃愈冷

拳擊／黃筱雯重整心情備戰5月資格賽 鎖定兩大強敵

拳擊／從陪練到亞運奪牌 甘家葳獲贊助放眼奧運金牌

相關新聞

全英羽賽／本季代表作！「麟洋配」勝世界第3晉8強

台灣羽球男雙搭檔「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在超級1000的全英羽球公開賽打出近期代表作，以22比20、19比21、21...

跆拳道／奧運亞洲區資格賽 邱義睿、蘇柏亞無緣4強

成都世大運跆拳道銀牌得主邱義睿，今天在巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽8強惜敗香港盧蔚豐，與女將蘇柏亞雙雙無緣4強，明天登場的...

全英羽賽／女單前8種子都晉8強 上次發生是2017年小戴封后

西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）今天在超級1000系列全英羽球公開賽，以21：13、21：8擊敗世界排名第9的中國王祉怡，晉級女單8強，前8種子全數晉級8強，這是全英賽7年來首見。

MLB／早稻田中鋒盛產美女 前輩讚大谷愛妻做雜務從不抱怨

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平今天在IG發布合照，揭身旁妻子身分為前女籃球員田中真美子。日媒報導田中20...

PGA／球員錦標賽潘政琮開局佳 首輪69桿並列第22名 

我國旅美高球好手潘政琮今天在PGA球員錦標賽首輪開局表現亮眼，最終繳出負3桿的69桿成績，前冠軍麥克洛伊（Rory Mc...

國家隊保險爭議 蔡其昌提修法、莊瑞雄促簽團協

亞洲盃資格賽男籃中華隊近期產生組訓、保險等問題，對此立法委員蔡其昌、林宜瑾及莊瑞雄等人昨日舉辦修法公聽會，除了點出目前全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。