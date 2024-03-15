PGA／球員錦標賽潘政琮開局佳 首輪69桿並列第22名 

我國旅美高球好手潘政琮今天在PGA球員錦標賽首輪開局表現亮眼，最終繳出負3桿的69桿成績，前冠軍麥克洛伊（Rory McIlroy）和兩位美國好手克拉克（Wyndham Clark）與薛菲爾（Xander Schauffele）則同以65桿，暫時並列這場總獎金2500萬美元的旗艦賽事首位。

潘政琮今年是第五度參加球員錦標賽，他今天的開局極佳，第一洞就抓下小鳥，第二洞更是用球道木桿從239碼外神乎其技地把球送到旗竿旁三呎，精彩抓鷹，接著又進帳三鳥，但也吞下了三個柏忌，最終以4桿之差暫時落後領先者。

另一位首度參加球員錦標賽的台灣球員俞俊安，在下午較為困難的天候狀況下打出74桿。他的計分卡好壞參半，包括一隻老鷹、兩隻小鳥、四個柏忌和一個雙柏忌，如果想在完36洞後晉級，勢必得努力奮戰。

潘政琮對於自己能在首輪繳出紅字成績感到滿意，他之前在這裡的最佳名次是2018年並列46名，「今天其實打得很好，尤其我的第1洞（球場第10洞）就從果嶺外推進一記30呎推桿抓下小鳥。接著第11洞也是我的第二洞，用四號木桿很漂亮打到旗竿邊三呎抓下老鷹。這周的果嶺出奇地軟，所以比較好打，一直到後九洞起風才變難打。前九洞我有把握機會抓下很多隻小鳥，這是最重要的。」

對於近來的表現，潘政琮認為自己打得蠻好的，這對他來說很重要，「前不久我在墨西哥拿到前三名，也讓我取得這場比賽的參賽資格。我覺得所有高爾夫選手，都希望能讓自己的狀態保持得很好，直到最重要的比賽。而這場比賽對我來說很重要。」

潘政琮是2019年RBC傳承賽（RBC Heritage）冠軍，也是第二位在美巡賽奪冠的台灣選手，他在維丹塔墨西哥公開賽（Mexico Open at Vidanta）並列第三名後，以穩定的狀態來到了TPC鋸齒草，本周僅是他今年美巡賽季的第四場比賽。

兩位目前都名列聯邦快遞盃前十位的日本球星忪山英樹和韓國好手安秉勳，首輪也都打出69桿，是其他在這場美巡旗艦賽表現較佳的亞洲球員。