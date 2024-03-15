專業訓練未滿1年 國3生王櫂星拿下全國中等學校健美3金

喜歡藝術的台東縣寶桑國中3年級學生王櫂星，把自己身體當作藝術雕塑，國1開始自主訓練健美，國2接受專業訓練，日前參加全國中等學校健美錦標賽一舉奪3金。

「看到健美選手覺得很帥，有肌肉線條比較好看」就讀美術班的王櫂星說，國一時對自己體態不滿意，開始在家徒手訓練，仰臥起坐、伏力挺身等，每天維持20至30分鐘，裝水的書包、弟弟都成了健身器材，因此也被教練稱為「書包戰神」。

王櫂星說，家人看到他的毅力，支持他到健身房用專業器材訓練，在健身房遇到教練楊士緯，開始針對比賽進行專業訓練，經過半年就有大幅進步，剛開始進健身房只能舉5公斤，現在已能舉起18公斤，體力、肌耐力都變得更好。

「戒炸的食物最痛苦」，他說，為增加肌肉量，訓練過程中需要多攝取碳水化合物，像是水煮蛋、地瓜、過水的青菜，剛開始要戒掉炸物很困難，但後來也習慣了。

中華民國健美健身協會3月在苗栗縣立苗栗國中舉辦「112學年度全國中等學校健美健身錦標賽」，王櫂星在國中男子健美組、國中男子古典形體組及國中男子形體組項目，勇奪3金。

他說，頒獎時眼淚快掉下來，現在對背部肌肉線條最滿意；健身後走路起來比較有氣勢、也更有自信，女人緣也跟著變好了。

指導教練楊士緯表示，王櫂星接受健美專項指定動作Posing訓練及飲食調控，幾乎能百分之百完成訓練課表，除了本身堅持，在他身上看見身材比例好等先天優勢，加上家長支持，訓練半年就有這樣的成績，真的很有天分。

對繪畫有興趣的王櫂星說，美術涵養也影響他對肌肉的審美，燈光照在肌肉上可以看到陰暗面，跟素描所學的暗面、亮面呼應，照鏡子就會特別觀察。

「臺東縣體育會健美委員會」主委翁志宏表示，113年全民運動會10月在屏東縣盛大舉行，委員會將於4月28日在SKN健身訓練肌地舉辦台東縣全民運健美代表隊選拔賽，邀請設籍台東縣的健美好手踴躍參與。