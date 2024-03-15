國家隊保險爭議 蔡其昌提修法、莊瑞雄促簽團協

亞洲盃資格賽男籃中華隊近期產生組訓、保險等問題，對此立法委員蔡其昌、林宜瑾及莊瑞雄等人昨日舉辦修法公聽會，除了點出目前全台僅明台產險願意承接此項業務外，也希望透過修法補足目前失能險不足的問題。

立委蔡其昌、林宜瑾及莊瑞雄偕同各大職業運動公會及球員工會代表，於昨日邀集教育部體育署、金管會保險局、明台產物、產險公會等單位舉辦體育職業選手參與國家隊保險權益修法公聽會，共同研議如何精進體育職業選手參與國家隊保險權益。

蔡其昌表示，原來明台產險去承做保險的部分，我們謝謝明台產險，也希望他們繼續支持，因為台灣只剩下一家而已，所以保險局或者體育署，應該頒個獎給他們。

蔡其昌也點出，目前失能險部分，因為明台產險基於內部風險考量問題，無法足額承作保險，體育署將透過「國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽致短期失能身心障礙或死亡發給慰問金辦法」裡面進行相關修正，對於職業運動員代表國家出賽，在「短期失能」方面，補足保險無法承作部分，由這個辦法來補足。

林宜瑾表示，自己長期關注運動議題，這次亞洲盃男籃資格賽發生的問題，凸顯了職業選手參加國家隊比賽的集訓時程、歸化球員續約到保險有很多可以改進的地方。

針對職業選手參與國家隊保險議題，林宜瑾指出，必須給選手最好的保障、當選手最好的後盾，不要讓選手發生意外後求助無門，當給予選手最好的保障後，選手才會更願意參加國家隊，為台灣、也為自己爭金奪銀敲銅。

亞洲盃資格賽男籃中華隊近期產生組訓、保險等問題，立法委員蔡其昌（中）、林宜瑾（左）及莊瑞雄（右）等人昨日舉辦修法公聽會。圖／蔡其昌辦公室提供

莊瑞雄提及，這次亞洲盃所發生的保險爭議已經是多年來的問題，期望能夠透過公聽會獲得最大的共識，他也會在下周接續邀集體育署、籃協、各聯盟及球員工會代表，共同討論團體協約的簽訂細節。

莊瑞雄表示，球員保險、參與國家隊的權利義務、國家隊組訓、國際賽分級制度，都跟團體協約的簽訂脫離不了關係，他會持續要求體育署比照職棒與棒協的模式，協助協會與工會儘速簽訂團體協約，加以落實國際賽更明確合理的分級制度，從根本上解決國家隊長期的組訓問題。

今年有許多國際賽事緊接而來，體育署也承諾，會儘速檢討「國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽致短期失能身心障礙或死亡發給慰問金辦法」，可以先行處理國家代表隊選手短期失能風險的問題；中長期會朝向修法的方向來努力，依循「學生團體保險模式」來立專法。