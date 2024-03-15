全英羽賽／對戰金佳恩9連勝 小戴全英賽晉8強

3度奪下全英公開賽金盃的我國羽球「一姐」戴資穎，今年是她生涯最後一次挑戰再闖一關，昨她以21：17、21：15拍下世界排名13南韓金佳恩，對戰9連勝和8強門票一併到手，今天將和世界排名第6中國何冰嬌爭4強門票。

小戴過往和金佳恩交戰8次，取得百分百勝率，昨延續優勢，首局一次虛攻讓金佳恩網前「劈腿」也救球不及；第二局再展現網前勾對角的招牌美技，讓全英公開賽大會把精采畫面剪輯發布，用「戴資穎魔法」來稱呼小戴精妙手法，不過小戴也出現一次近身沒打到球小失誤，出現大動作懊惱動作。

「怎麼沒打到？」小戴笑著還原第二局當下心情。她也提到，現在身上有較多傷痛要復元和處理，每天上場都會遇到不同狀況，這是現在自己較難掌握的部分。

8強將迎戰何冰嬌，小戴說，對手球風靈活、攻擊手法較好，「會專注在場上的每一分，盡量降低失誤。」