全英羽賽／魔術師再現！戴資穎招牌手法官方都讚嘆

我國羽球「一姊」戴資穎虛虛實實的手法常讓對手望球興嘆，獲得羽壇「魔術師」美稱，今天全英公開賽第二輪她再展現招牌的網前勾對角美技，順利化為分數，也讓大會把把精彩畫面特別剪輯發布在社群上，且用「戴資穎魔術」形容這一分。

全英公開賽是羽壇歷史最悠久的指標性大賽，小戴生涯已3度登頂，今年最後一次挑戰金盃，首輪直落2拍下日本名將奧原希望，今天碰世界排名13的南韓金佳恩也沒遇太大阻礙，以21：17、21：15拍下對戰9連勝，8強門票一併到手。

小戴過往和金佳恩交戰8次，取得百分百勝率，今天也延續優勢，但接受大會訪問時，小戴坦言目前身上有較多傷痛要復原和處理，每天上場都會遇到不同狀況，這是現在自己較難掌握的部分。

明天8強賽，小戴將和世界排名第6的中國何冰嬌碰頭，對戰握有16勝4敗絕對優勢的小戴提到，何冰嬌球風靈活、攻擊手法比較好，「會專注在場上的每一分，盡量降低自己失誤。」