全英羽賽／魔術師再現！戴資穎招牌手法官方都讚嘆
我國羽球「一姊」戴資穎虛虛實實的手法常讓對手望球興嘆，獲得羽壇「魔術師」美稱，今天全英公開賽第二輪她再展現招牌的網前勾對角美技，順利化為分數，也讓大會把把精彩畫面特別剪輯發布在社群上，且用「戴資穎魔術」形容這一分。
全英公開賽是羽壇歷史最悠久的指標性大賽，小戴生涯已3度登頂，今年最後一次挑戰金盃，首輪直落2拍下日本名將奧原希望，今天碰世界排名13的南韓金佳恩也沒遇太大阻礙，以21：17、21：15拍下對戰9連勝，8強門票一併到手。
小戴過往和金佳恩交戰8次，取得百分百勝率，今天也延續優勢，但接受大會訪問時，小戴坦言目前身上有較多傷痛要復原和處理，每天上場都會遇到不同狀況，這是現在自己較難掌握的部分。
明天8強賽，小戴將和世界排名第6的中國何冰嬌碰頭，對戰握有16勝4敗絕對優勢的小戴提到，何冰嬌球風靈活、攻擊手法比較好，「會專注在場上的每一分，盡量降低自己失誤。」
總獎金130萬美金的全英公開賽是BWF超級1000分大賽，小戴成單打繼續挺進的台將代表。首輪爆冷門退種子的男單蘇力揚今天碰法國兄弟檔小波波夫（Christo Popov），苦戰3局以14：21、21：17、15：21吞敗，女單白馭珀則以12：21、19：21敗給中國韓悅，無緣挺進8強。
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