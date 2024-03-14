全英羽賽／對金佳恩打下9連勝 戴資穎8強就位

生涯3度奪下全英公開賽金盃的我國羽球「一姊」戴資穎，今天第二輪面對世界排名13的南韓金佳恩維持完美對戰紀錄，以21：17、21：15取得交手9連勝，8強就位，下戰將和世界排名第6的中國何冰嬌爭4強門票。

開賽兩名女將互有領先，小戴7：7時連拿4分進入技術暫停，恢復比賽後金佳恩雖連追2分，小戴一次虛攻讓金佳恩網前「劈腿」也救球不及；金佳恩馬上申請醫療暫停，恢復比賽後小戴仍穩住領先，「挑戰」成功後優勢擴大到16：11，第1個局點雖被金佳恩幸運球瓦解，小戴第2個局點讓對手小球沒過網，順利以21：17先下一城。

第二局小戴換場後接連出現誤判，讓金佳恩一度取得6：2領先，但小戴先以精湛防守拿到分數，再展網前勾對角的招牌美技，先以8：8追平，再以11：10領先進入技術暫停；恢復比賽後小戴持續拿分，19：14時一次救球不及雖難得出現懊惱動作，接續馬上逼出金佳恩回球出界，第一個結束比賽的機會再讓對手回球不及，以21：15拿下勝利。

全英公開賽總獎金130萬美金，屬於BWF超級1000大賽，女單共有2名台將闖過頭關，小戴8強就位，幾乎同時上陣的白馭珀以12：21、19：21敗給中國韓悅，讓小戴成為8強僅存台將。

小戴下戰將碰何冰嬌，兩人過去已碰頭20次，小戴取得16勝4敗絕對優勢，明天將尋求對戰7連勝。

戴資穎。圖／Badminton Photo提供

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