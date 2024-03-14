企業聘用運動指導員 北中南說明會下月起跑

為促進運動人才多元就業及職工運動普及，教育部體育署自107年起推動「企業聘用運動指導員」專案，鼓勵企業聘用運動指導員，協助辦理各項員工運動活動，有效提升職工運動風氣與職場活力，今（113）年「企業聘用運動指導員補助方案說明會」將於4月9、10、12日，在北中南辦理3場次，邀請更多企業一同加入推廣職工運動的行列。

體育署「企業聘用運動指導員」專案推動迄今，共輔導企業聘用577名運動指導員，補助企業辦理2000多項員工運動活動，近53萬人次參與。員工福利的良好發展與工作生活平衡，在各企業推動永續的趨勢下已成顯學。

體育署113年度「企業聘用運動指導員補助方案」將於3月中開放受理申請，企業聘用1名運動指導員可申請辦理職工運動活動經費最高新台幣30萬元，而為鼓勵企業聘用具「國民體適能指導員證書」者，以及持續響應聘用運動人才之企業，本年度更提升加碼獎勵最高可達15萬元，企業聘用運動指導員最高可申請105萬元，期待透過運動人才的積極與熱情，活絡工作氣氛、凝聚員工向心力，進而提升企業規律運動風氣，改善員工生活型態與健康促進。

除經費挹注外，體育署同時搭配「科技體適能檢測」、「運動名人/大使講座」、「輔導諮詢服務」等免費獎勵措施；開辦「運動指導員增能課程」、「國民體適能指導員精進研習」等，協助企業推廣職工運動並活化企業人才資源，同時透過「i運動資訊平台」提供線上求職求才媒合服務，將企業與體育運動專業人才串聯。