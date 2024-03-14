拳擊／黃筱雯重整心情備戰5月資格賽 鎖定兩大強敵

在東京奧運拿下銅牌的我國女子拳擊好手黃筱雯，日前在義大利舉行的巴黎奧運世界區資格賽中於16強止步，無緣提前搶下奧運門票，在今天出席學弟甘家葳獲企業贊助記者會時，她也透露儘管這次的失利讓她相當失落，但很快就重新調整心情，為5月在泰國曼谷舉行的第二場世界區資格賽，也是最後爭奪門票機會做準備。

身為我國史上首位在奧運拿下拳擊獎牌的選手，黃筱雯在去年杭州亞運與日前的首場世界區資格賽兩度挑戰巴黎奧運門票都未能如願，教練劉宗泰透露對於黃筱雯來說確實是很大的打擊，「尤其上屆拿下門票的隊友都已經再次取得門票，甚至還多了兩名男生，她的壓力不言而喻。」

黃筱雯也坦言，在看著其他選手都陸續搶下奧運資格的情況下，這次前往義大利參賽確實有點「太想表現」，加上與南韓選手林愛吉的16強賽在過磅後等待時間相當長，上場後就出現當機的狀況，「不過失落不能太久，還好還有一次機會。」

對於5月在曼谷舉行的第二場世界區資格賽，劉宗泰與黃筱雯依舊相當有信心，也將假想敵設定在同樣未取得門票的南韓林愛吉和哈薩克選手，劉宗泰說：「筱雯碰上歐美選手勝算很大，所以第一目標還是這次擊敗她的南韓選手，這次輸並不是說被打很慘，而是她太想要贏，只要調整好心態，有7、8成的機率能搶下門票。」