拳擊／從陪練到亞運奪牌 甘家葳獲贊助放眼奧運金牌

從擔任學姊黃筱雯的陪練員到去年杭州亞運一舉摘下銀牌與巴黎奧運門票，我國拳擊好手甘家葳今天在輔仁大學協助媒合下，獲得企業100萬元的贊助金，也是他運動生涯至今首次獲得企業贊助和認可，這也讓甘家葳喊話將會好好利用這筆贊助金提升自己，放眼巴黎奧運頒獎台，甚至是金牌。

來自南投縣信義鄉的甘家葳，去年杭州亞運原是他設定的拳擊生涯最後一戰，沒想到在亞運前夕又遭逢母親離世，不過他最終不僅沒有被擊倒，反而在亞運賽場上一鳴驚人，一路挺進到金牌戰，儘管最終因為傷勢考量無法出戰金牌戰，以銀牌成績作收，但也拿下巴黎奧運門票。

而甘家葳的好表現也讓他獲得企業關注，在輔仁大學的媒合下獲得穩得實業董事長高治宏、副董事長高旻紅贊助100萬元，另外捐贈100萬元給予輔大作為綜合體育館整建使用。

對於拳擊生涯首度獲得企業贊助，甘家葳今天在記者會上直言感謝，也希望藉由在奧運奪下獎牌、甚至是金牌作為回報，繼續為台灣爭光，「這筆錢我應該還是會在訓練上，像是買一台跑步機放在家裡維持，如果需要也會幫忙家人。」甘家葳在亞運後也用獎金買了一台車代步，他透露過去訓練放假返家大概都需要5小時的車程，會想買車也是希望讓回家的路更方便，展現愛家的一面。

教練劉宗泰則表示，甘家葳過去因為成績並不算特別突出，甚至一度無法參加亞運，在擔任黃筱雯陪練員時只能借重學姊的資源來維持訓練，讓他在亞運前提出了如果再沒有獲得好成績就將結束拳擊路的想法，不過最終他仍是堅持住並打出代表作。

在亞運打出佳績後，甘家葳也獲得體育署資源上的挹注，劉宗泰也透露接下來希望透過移地訓練或是申請國外選手前來訓練的方式，讓甘家葳維持自身狀態，備戰巴黎奧運。