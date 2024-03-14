電競／被台灣選手Kagami奪冠激勵 曾家鎮出征「格鬥天王XV」

被台灣電競選手Kagami勇奪「快打炫風6」卡普空盃冠軍激勵，同樣身為格鬥電競選手的曾家鎮也鬥志昂揚，他表示將帶著不能輸的念頭，征戰本週末「格鬥天王XV」賽事。

8歲開啟與格鬥電競的緣分，「ZJZ」曾家鎮接受中央社採訪時透露，以前有很多街機廳，加上自己很喜歡打電動，因此看到當下也躍躍欲試，不過一開始僅是在旁邊看別人打，「剛接觸也是亂按，後來玩了一段時間，發現以我這個年紀來說蠻厲害的。」

然而，當網路遊戲開始興起後，曾家鎮也迷上逐漸成為潮流的「魔獸」、「信長」，幾乎不再碰格鬥類型遊戲，「直到KOF（格鬥天王）出到第14代，有個朋友找我回去玩，才想說再試試看。」

沒想到朋友的「邀約」，卻意外開啟曾家鎮電競選手生涯，加上獲得直播簽約機會，讓他更堅定朝著電競之路邁進，並在2018年勇奪EVO（EvolutionChampionship Series）Japan的「格鬥天王XIV」世界冠軍。

身為台灣少數「快打旋風」、「格鬥天王」的雙棲選手，曾家鎮本週將征戰「SNK世界錦標賽」（SNKWorld Championship）的「格鬥天王XV」，他很清楚不會太容易，「因為要看比賽籤運還有當天狀況，當然拿冠軍是最好，但就是平常心、順其自然。」

有趣的是，日前看到台灣選手Kagami勇奪卡普空盃冠軍，並抱回100萬美元（約新台幣3100萬元）的冠軍獎金，曾家鎮承認有被激勵到，「因為我認識他，我知道他是訓練量非常大的玩家，當下想說不能輸給他，自己要再多練一下。」

做過房仲、超商店員 台灣電競選手林家弘勇敢追夢

台灣格鬥電競選手「E.T.」林家弘曾奪過2017年EVO「格鬥天王XIV」世界冠軍，不過在奪冠前，他做過房仲、超商店員等工作，然而這一切努力只為了延續他的電玩夢。

從7歲開始接觸格鬥類型遊戲，林家弘就經常在電子遊戲場「練功」，他接受中央社採訪時透露，由於當年電玩場環境不佳，因此遭家人強力反對，但他仍帶著對遊戲的熱愛，選擇持續堅持，「沒有什麼原因，就是喜歡玩。」

直到後來逐漸打出成績，甚至2017年還勇奪EVO（Evolution Championship Series）「格鬥天王XIV」冠軍，成為首位在EVO奪冠的台灣電競選手，林家弘與家人的關係才逐漸「解凍」，從反對轉為支持。

為了延續這份格鬥電競的夢想，林家弘做過很多工作，舉凡測試員、房仲及超商店員，並利用瑣碎時間精進自己技術，「後來才專注直播，也做了大概10多年。」

但事實上，林家弘也曾一度低落，他直言，台灣的資源過少，「感覺拿了冠軍也沒什麼幫助。」所幸這些外在環境的衝擊，依舊澆不熄他對電玩的熱情。

征戰電競賽場近30年，林家弘指出，台灣格鬥電競市場比較小，加上國內的格鬥類型比賽比較少，因此只能時常出國征戰，但他認為最重要的還是熱情，「不希望格鬥慢慢消失，希望維持以前打街機的感覺。」

本週林家弘將在美國洛杉磯參加「SNK世界錦標賽」（SNK World Championship）的「格鬥天王XV」，他表示，現在每天直播訓練5小時，尤其今年2月有改版，需要再適應一下，「跟世界各地高手同台競技，我覺得很不錯，當然多一點曝光機會愈好。」