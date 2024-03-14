全英羽賽／生涯從未贏過戴資穎 南韓金佳恩：我真的很尊敬她

超級1000系列全英羽球公開賽16強賽今晚展開，我國一姊戴資穎將在晚上7點對決南韓好手金佳恩。賽前金佳恩接受訪問時說，自己很尊敬小戴，很開心退休前還能交手。

戴資穎昨天在首輪以21：11、21：16擊敗日本女將奧原希望，金佳恩以21：16、21：18力克泰國一姊依瑟儂。金佳恩受訪時談到對決小戴的想法，「她的生涯非常了不起，她不是一位擁有龐大團隊和隊友的選手，但生涯始終保持穩定性，我真的很尊敬。」

小戴生涯對金佳恩取得8勝0敗絕對優勢，金佳恩直言小戴是很傑出的選手，「這會是一場很有意義的對決，我知道她退休前剩幾場比賽了，這對我來說是很棒的機會，我從沒贏過她，如果能辦到就太好了。」

小戴昨天心情似乎相當不錯，賽後在個人IG分享自己的反手拍美技，還貼出一張關燈照，並寫道，「早上到球場，遇到兩次關燈，第一次沒拍起來，第二次有拍到，結果閃光燈只照亮最前面的我。」