PGA／潘政琮、俞俊安同登球員錦標賽 創台灣高壇紀錄

總獎金高達2500萬美元的球員錦標賽台灣時間今天晚上點燃戰火，我國旅美好手潘政琮和俞俊安將同場競技，創下台灣高壇新頁，首度參賽的俞俊安也盼複製8年前在同個球場的佳績。

俞俊安2015年在TPC鋸齒草體育館球場（Stadium Course at TPC Sawgrass）贏得青少年球員錦標賽（JUNIOR PLAYERS Championship），接續就一直在等待機會，盼在球員錦標賽和全世界最頂尖的球星們正面對戰。

「我從小就一直想著這一刻，贏得青少年球員錦標賽後，這場賽事意義更為重大。」俞俊安分享，本周媽媽和妹妹也來現場為他加油，讓這場賽事又更加特別，「如果我能打出好成績，那就更棒了。」

我國高球旅美好手俞俊安。 法新社

今年有3場打進前10名的俞俊安，目前在聯邦快遞盃排名暫居第49位，他認為自己整體都有提升，「我的開球和擊球都變得更好，而我和我的推桿教練所做的努力也收到了成效，只要繼續努力，繼續做我正在做的事情，希望能取得更好的成績。」

俞俊安上季PGA菜鳥球季，曾因左膝半月板撕裂動手術，缺席了4個月，但這段休息時間提供讓他有全新的視角，轉化為他在球場上的穩定性。

「那次受傷令人沮喪，因為我當時打得不錯，但受傷了。」俞俊安回憶，當時心情雖差，但和朋友及心理醫師交談後，反而是一個能讓心理更加強壯的機會，「有時候，當你走了很長的路時，你會過於逼迫自己，但隨著休息，我可以理清有時會變得有點太複雜的思緒，這是一次重新啟動，我又煥然一新。」他形容，從傷勢中恢復的自己，就像是變了一個人。

今年邁入第50屆的球員錦標賽，對於台灣高壇也別具意義，這是史上第一次有兩位選手同時前進TPC鋸齒草，曾在美巡賽拿下1冠的潘政琮將和俞俊安同場競技。對俞俊安來說，潘政琮更是他之所以會前往美國就讀大學並進入美巡的重要推手。

「能和CT（潘政琮）一起在這裡意義重大，兩位打美巡賽的球員能同時參加球員錦標賽，這對我們的國家和我們自己來說意義重大。希望我們都能打出好成績，並在周日同組，這會讓比賽變得更有趣。」俞俊安說。