桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒陳思羽闖進混雙4強

台灣組合林昀儒與陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站混雙8強賽，再度上演5局大戰，最終以3比2力退香港組合黃鎮廷與杜凱琹，連2年闖進4強。

混雙世界排名第5的林昀儒與陳思羽，去年曾躋身新加坡大滿貫賽4強行列，這次再度搭檔參賽，首輪輪空，次輪與瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與凱爾伯（Christina Kallberg）激戰5局，才驚險勝出。

台灣組合今天碰上香港組合黃鎮廷與杜凱琹，兩組人馬連2年在8強賽碰頭，去年由台灣組合以3比1帶走勝利。

台灣組合首局儘管錯失2個局點機會，仍以12比10先聲奪人，但在次局開局就陷入0比3落後劣勢，儘管一路緊追，在奮力化解2個局點後，仍無功而返，讓對手以12比10扳平。

第3局歷經前段戰況膠著，台灣組合趁著對手自亂陣腳，拉出一波7比0攻勢，以11比5搶先聽牌，但第4局未能把握機會，以7比11讓出。

進入決勝局後，台灣組合靠著林昀儒招牌反手擰，取得3比0領先，儘管一度遭遇亂流，但隨後穩住陣腳，趁著對手失誤，將差距拉開至9比2，最終以11比4贏得勝利。

台灣組合4強賽對手，將視中國組合王楚欽與孫穎莎、西班牙組合羅貝斯（Alvaro Robles）與肖瑤茜對戰結果而定，而台灣組合很有機會連2年與中國組合在4強賽狹路相逢。

另外，台灣小將高承睿今天男單32強賽，遭遇到中國選手王楚欽，最終以0比3落敗，林昀儒成為台灣男單唯一希望，16強賽將出戰羅馬尼亞選手尤尼斯古（Ovidiu Ionescu）。