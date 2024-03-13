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全英羽賽／前球后對決！戴資穎拍落奧原希望開紅盤

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全英羽賽／前球后對決！戴資穎拍落奧原希望開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。（圖／Badminton Photo提供／資料照）
戴資穎。（圖／Badminton Photo提供／資料照）

歷史最悠久的全英羽球公開賽今天全面開戰，過去3度封后的我國「一姊」戴資穎率先登場，名列第3種子的小戴和日本前世界錦標賽冠軍奧原希望正面碰頭，小戴整場掌握主動權，以21：11、21：16開出紅盤。

28歲的奧原希望是2017年世錦賽金牌得主，曾是世界排名第一，但近年受傷勢所苦，目前排名18；年長奧原希望1歲的小戴，目前世界排名第3，且是全英公開賽2017、2018和2020年冠軍，球后「在位」周數214周是女單最長紀錄。

兩位前球后過去交手14次，小戴取得8勝6敗優勢，最近一次碰頭就是前年的全英公開賽8強，由小戴帶走勝利。相隔2年在同場賽事再碰頭，小戴打出3：0的開賽攻勢，雖因失誤讓奧原希望分數開張，小戴仍以11：6領先進入技術暫停，恢復比賽後再靠奧原希望接連失誤進帳分數，以21：11先下一城。

第二局小戴因換場適應風向，判斷失誤下陷入1：3落後，但一波連拿7分攻勢再取得領先，至少3分的優勢也一路維持，最終就以21：16收下對戰3連勝，順利晉級16強。

小戴握有3座全英公開賽金盃，和中國名將謝杏芳並列21世紀女單球員最多，差一冠追平印尼傳奇王蓮香的近30年最多冠紀錄，4冠也將追平馬來西亞「拿督」李宗偉的冠軍數。

世錦賽 奧原希望 羽球

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