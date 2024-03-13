全英羽賽／王子維回飯店才看到行李 羽協發聲明回應狀況　

我國「羽球王子」王子維因行李延誤，導致昨天在全英公開賽沒有自己的裝備能用，只能穿著「蠟筆小新」的衣服打球，最終以13：21、14：21輸給渡邊航貴，止步男單首輪，羽球協會稍早也對此事發聲明回應。

王子維上周結束法國公開賽，搭乘法國航空前往英國伯明罕比賽，他表示：「因二咖行李都沒有上機，以至上場前都沒裝備，無奈之下分別向隊友借了球拍、球袋、球鞋、球衣、球褲、襪子克難登場，最終以13：21，14：21結束這場比賽。」他今天發文表示，「回飯店終於看到流浪2天的行李，整個無言。」

王子維打完比賽後才看到自己的行李。 截圖自王子維IG限動

不只王子維，女單好手許玟琪也在IG發文提到，終於見到自己的行李箱，感謝這段期間借他各種裝備的人。

羽協針對此事發聲明回應，「當下已透過法國台灣辦事處向法國航空反應（除了中華隊，很多國家選手行李也尚未到達），同步向全英賽主辦方反映，當下教練也集合選手，請選手們互相支援。」羽協表示，現在所有人的行李都送達飯店。