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駝峰航海基金會推動帆運 邀世界冠軍葛雷倫父子分享

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
駝峰航海運動基金會昨晚舉辦世界著名航海家葛雷倫（Grelon）父子舉行分享會。圖／駝峰航海運動基金會提供
駝峰航海運動基金會昨晚舉辦世界著名航海家葛雷倫（Grelon）父子舉行分享會。圖／駝峰航海運動基金會提供

駝峰航海運動基金會昨晚舉辦的世界著名航海家葛雷倫（Grelon）父子分享會，40餘位國內船東與勞力士盃帆船賽世界冠軍齊聚一堂，分享航海趣事與奪冠秘訣，台上與台下交流熱烈，不僅完成知識與經驗的傳遞，也為我國帆船發展再添動力。

這場船東雲集、帆船界的高峰會，12日晚在台北兆基商務中心和平館舉行，駝峰航海運動基金會董事長彭顯恩親自擔任引言人，並即席翻譯，對葛雷倫父子2023年勇奪勞力士盃中國海帆船賽（香港到菲律賓蘇比灣）雙人組冠軍，有深刻與細節的描述。

父親菲利浦（Philippe Grelon）表示，雖然名義上兩人同船，但顧及輪班休息，實為一人航行，每個人都得自己決定、自行負責，「有些決定是錯的，下次面臨同樣狀況時如何修正，是最大挑戰，過程中可讓自己獲得滿滿的成長能量。」

兒子柯斯馬斯（Cosmas Grelon）則從賽前的準備，強化應變能力著手面對挑戰，「我們沒有白天、夜晚之別，每個人輪班只睡2小時，我從小在波蘭教練軍事化管理下，早已習慣遵守紀律，迎接挑戰；此外對船體的構造、性能等諸元，也得全盤仔細了解，才能面對各種突發狀況。」  柯斯馬斯並強調情緒管控是同心協力的前提。「海浪、風聲加上遼闊的空間，大家說話都很大聲，但切忌咄咄逼人，就算親如父子也很容易在溝通不良中彼此誤解。」

除了航行探險之外，父子兩人在海上也曾遭遇各種難以預料的突發狀況，包括帆船糾纏漁網、海上突發救援、入境遭拒、船隻故障等，也令他們印象深刻，必須當機立斷，解決難題，「有一次在越南外海為了救援一艘失火的船隻，看到小小的救生筏擠了10人，頓生滄海一粟之感，雖然最後完成救援，卻被取消比賽資格。」

前體育署長副署長彭臺臨（左）也是分享會貴賓之一。圖／駝峰航海運動基金會提供
前體育署長副署長彭臺臨（左）也是分享會貴賓之一。圖／駝峰航海運動基金會提供

菲利浦強調，航海是畢生的旅程，只要開始就不會太遲；而且它的樂趣無窮，永遠無法預測，完善的準備，才是成為偉大航海者的關鍵。「航海的樂趣就是每天都對自己有新的發現，並從中學習新的事物。」為了響應減塑環保精神，學習新的事物，葛雷倫父子今年將用A Plastic Ocean隊名出賽，向沒有塑膠的海洋環境邁進，他認為這也是向海洋致敬的積極手段。

駝峰航海運動基金會執行長黃莉樺透露，菲利浦曾在2006年12月28日從基隆碧砂漁港出發前往香港，締造2天15小時40分42秒的台、港帆船航行最快紀錄，至今無人企及，「他還是駕駛單體船，而非雙體船，難度更高。」

參與分享會的船東包括來自台南的「湛藍飛星」魏琮修、「勝利英雄」李英一等40餘人及前體育署副署長彭臺臨、奧運跆拳道金牌陳怡安等。彭臺臨表示，駝峰航海運動基金會成立不到兩年，辦理各項帆船活動、講座卻不落人後，並從建立帆船產業鍵著手深耕，已成為推展台灣帆船運動最有力的推手。

跆拳道 體育署

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