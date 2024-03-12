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WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒陳思羽逆轉晉混雙8強

中央社／ 台北12日電

台灣一哥林昀儒在搶下世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站男單16強門票後，晚間與陳思羽在混雙16強上陣，在化解2個賽末點情況下，以局數3比2險勝瑞典組合卡森與凱爾伯，闖進8強。

林昀儒與陳思羽今年2月各自幫助台灣男、女團取得巴黎奧運團體參賽資格後，在今年4月奧運混雙資格賽登場前，2人繼續在WTT大滿貫賽新加坡站攜手出擊。

林昀儒與陳思羽目前世界排名第5，去年曾闖進WTT大滿貫賽新加坡站4強，這次首輪混空，次輪迎戰排名第49瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與凱爾伯（Christina Kallberg），卻打得不輕鬆，台灣組合首局在6比10落後時，一連化解5個局點，以13比11逆轉搶下。

台灣組合次局因失誤過多，讓對手趁機以11比7扳回一城，第3局在2比2平手時，林昀儒憑藉著犀利發球以及正手強攻，以一波7比0攻勢拉開差距，以11比7再拿1局。

台灣組合第4局並未把握聽牌機會，以9比11讓出，決勝局更是一度陷入3比7落後劣勢，所幸及時回穩、迎頭趕上，不僅一連躲過2個賽末點、還連得4分，以12比10險勝，這也是林昀儒在稍早贏得男單次輪勝利後，單日的第2勝。

林昀儒與陳思羽在收下8強門票，下一戰將碰上世界排名第6的香港組合黃鎮廷與杜凱琹，兩組人馬連2年在8強賽狹路相逢，去年由台灣組合以3比1勝出。

另外，從資格賽連過3關闖進會內賽的馮翊新，男單首輪以直落3勝出後，今天次輪出戰前世界球王、德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），在落後2局情況下，連追2局扳平，可惜決勝局未能突圍，以7比11落敗。

林昀儒 陳思羽 黃鎮

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