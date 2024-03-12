全英羽賽／行李卡機場 王子維3隊友提供裝備「只有內在美是自己的」

歷史最悠久的全英公開賽今天點燃戰火，我國「羽球王子」王子維首日出賽卻遇行李卡機場意外，全身上下從球拍到球鞋等各項裝備都是隊友們「贊助」，他透露說：「只有內褲是我的。」

世界排名23的王子維上周法國公開賽打出代表作，直落2擊敗丹麥「世界球王」安賽龍、打進8強，但轉戰全英公開賽卻遇行李卡在伯明罕機場的意外，今天出賽日行李仍沒回到身邊，只能穿著蠟筆小新練習服出場，最終以14：21、13：21敗給世界排名20的日本對手渡邊航貴，首輪止步。

全英公開賽屬於BWF超級1000系列大賽，總獎金高達130萬美金，也是王子維歐洲連5站的最重要一站，不料卻遇到如此意外，王子維說：「之前有掉過行李，但比賽前都還是會到，而且我寄兩件，這次兩件都沒來，但遇到了就這樣吧。」

遇特殊狀況的王子維，得到隊友各種援助，他細數今天上場的裝備就集結3人的幫忙，「球拍（李）芳至跟（黃）郁豈的，鞋子、球袋、襪子郁豈的，衣服、短褲（李）佳豪的。」最後再補一句「內褲我的」，展現「羽球王子」幽默感。