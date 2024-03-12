大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽 結合運科擴能推帆船運動

「大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽」是以國內EMBA校友與學生為對象，所辦理的航海講堂課程與黑潮之路大帆船挑戰賽，今年賽事邁入第二屆，結合國科會、中華奧會以及海洋委員會等單位參與投入，活動將擴大舉辦，除力邀各界專家名師至大E航海講堂分享相關知識，也藉由擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫」（簡稱：運科擴能計畫），實踐推廣全民運動之理念。

「航海的意義不是征服，更重要是共存共融，黑潮之路挑戰賽的參加者，很多都是企業上的冒險家，在各位帶動下，期望促進台灣航海跟帆船運動。」國科會人文處長蘇碩斌在今天活動啟程記者會上表示，運科擴能計畫著重持續運用運科輔助選手，更重要期許回歸全民運動，運科走進台灣人民的生活圈。

13日首場講堂於政大公企中心舉辦，由文史學家兼作家謝哲青先生「從世界帆船了解航海文化」與勞力士南中國海雙人航海賽冠軍 Grelon 團隊分享人生航海旅程，4月前進台師大及5月在成大分別邀請到金牌講師，奧運國手心靈導師季力康教授「航海的心靈密碼」、奧運奪牌堅強後盾李恆儒副教授「掌握安全與健康的關鍵」；黃恩宇副教授「17 世紀荷蘭東印度公司在亞洲的航運路線與貿易據點」和姚開陽老師「荷蘭人在福爾歷史場景再現」等學者，一同展開航海系列講堂。

接著夏天重頭戲7月23日至28日，第二屆黑潮之路EMBA大帆船挑戰賽結合澎湖盃帆船週系列賽，目前國內台大EMBA、政大EMBA、成大EMBA、北科大EMBA、台師大樂活EMBA都已組隊參加。

帆船運動為奧、亞運競賽種類之一，今年適逢巴黎奧運，中華奧會副主席蔡賜爵致詞時表示很驕傲看見這項賽事與奧林匹克精神連結，向大海致敬。海委會海洋資源處長王茂城認為帆船運動潛力無窮，整體產業前景可期，「今年賽事跟國科會合作，舉辦相關EMBA講堂，吸引企業界投入產業，持續推廣帆船運動，提升國民航海力，鼓勵民眾更親近海洋，享受水域遊憩活動。」