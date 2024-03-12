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足球／貝克漢澄清當年超神踢球廣告非造假 網不買單提質疑

聯合新聞網／ 綜合報導
貝克漢。 歐新社
貝克漢。 歐新社

「足球金童」貝克漢（David Beckham）2011年拍攝一支飲料廣告，他在沙灘中連續3次將球踢進遠處垃圾桶裡，許多人認為畫面是經過後製，貝克漢本人近日則澄清，該廣告不是剪接，自己真的連踢進3球。

貝克漢當年踢進中場60公尺外的超遠距離吊射，轟動全場，他在場上活躍的表現讓他人氣暴漲，接到許多廣告代言。其中2011年他為知名碳酸飲料拍廣告，畫面可見貝克漢赤腳踢球，空中出現漂亮弧線，空心進入30公尺外的垃圾桶裡，另外2球也幾乎是同個方式進球。

不過英國媒體《太陽報》曾指出，貝克漢只要把球踢到大致方向，後面交給電腦後製就可以，許多球迷也不相信貝克漢真的踢進。《ESPN》近日引述貝克漢訪問，他表示自己確實連踢進3球，提到自己在沙灘上待5到6小時，有很多時間練習。

《ESPN》將這則新聞發布後，仍有很多球迷認為貝克漢在騙人，有網友表示，「3球飛行軌跡幾乎相同」、「飛行軌跡不自然」、「球入桶前軌跡在空中短暫消失」。不過仍有部分球迷相信是真的，希望《ESPN》釋出貝克漢親口澄清的影片。

貝克漢

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