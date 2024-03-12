巴黎奧運／陳念琴獲拳擊門票 9項27席看中華隊選手名單(不斷更新)

2024年巴黎奧運即將在7月26日至8月11日展開，巴黎曾於1900和1924年辦過夏季奧運，將成為倫敦後，第2個3度舉辦夏季奧運的城市。 中華代表團目前已有8個項目取得奧運門票，許多選手仍在積極爭

2024-03-12 17:15