巴黎奧運／陳念琴獲拳擊門票 9項27席看中華隊選手名單(不斷更新)
2024年巴黎奧運即將在7月26日至8月11日展開，巴黎曾於1900和1924年辦過夏季奧運，將成為倫敦後，第2個3度舉辦夏季奧運的城市。
中華代表團目前已有8個項目取得奧運門票，許多選手仍在積極爭取資格，我國拳擊女將陳念琴在巴黎奧運世界區第一次資格賽搶下奧運參賽權，成為奧運「三朝元老」，也是我國拳擊項目第5位拿到巴黎奧運門票的選手。
【巴黎奧運我國選手參賽項目和名單】
拳擊：5席
男子輕次中量級（63.5公斤級）：賴主恩（杭州亞運取得）
男子輕中量級（71公斤級）：甘家葳（杭州亞運取得）
女子羽量級（57公斤級）：林郁婷（杭州亞運取得）
女子輕量級（60公斤級）：吳詩儀（杭州亞運取得）
女子次中量級（66公斤級）：陳念琴（奧運拳擊世界區資格賽取得）
田徑：2席
男子400公尺跨欄：彭名揚（成都世大運打破全國紀錄摘下金牌，確定進軍巴黎奧運）
男子跳遠：林昱堂（亞洲田徑錦標賽創全國紀錄，搶下田徑世錦賽和巴黎奧運門票）
射箭：2席
男子個人：1席（2023年亞洲射箭錦標賽取得）
女子個人：1席（杭州亞運遞補席位取得）
混合團體：2席
體操：1席
個人：唐嘉鴻（世界盃巡迴賽積分取得）
游泳：1席
男子200公尺蝶式：王冠閎（2023年全大運1分55秒42達巴黎奧運參賽A標）
跆拳道：1席
女子57公斤級：羅嘉翎（奧運積分前6名遞補進入）
輕艇激流：2席
男子K-1：吳少璿（2023年亞洲錦標賽取得）
女子K-1：張筑涵（2023年亞洲錦標賽取得）
射擊：7席
男子不定向飛靶：楊昆弼（2022年世界飛靶射擊錦標賽取得）
男子定向飛靶：李孟遠（2023年亞洲射擊錦標賽取得）
女子不定向飛靶：林怡君（2023年世界射擊錦標賽取得）
女子不定向飛靶：劉宛渝（2024年亞洲飛靶錦標賽取得）
女子10公尺空氣手槍：劉恆妤（2023年亞洲射擊錦標賽取得）
女子25公尺手槍：田家榛（2023年世界射擊錦標賽取得）
女子25公尺手槍：吳佳穎（2024年亞洲射擊錦標賽暨奧運資格賽（手步槍項目）遞補席位取得）
桌球：6席
女子團體：3席（2024世界桌球團體錦標賽取得）
女子單打：2席（2024世界桌球團體錦標賽取得）
男子團體：3席（2024世界桌球團體錦標賽取得）
男子單打：2席（2024世界桌球團體錦標賽取得）
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