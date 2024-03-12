印地安泉網賽／8歲床頭掛約帥海報 納爾迪擊敗偶像喊奇蹟

從會外賽幸運遞補進入會內賽的義大利小將納爾迪（Luca Nardi）今天以6比4、3比6、6比3爆冷擊敗偶像約克維奇（Novak Djokovic），迎來個人年輕生涯中最重大的一勝。

法新社報導，納爾迪8歲時將約克維奇的海報掛在床頭，如今世界排名123名的他不僅與兒時偶像同場較勁，還終止這位塞爾維亞名將在大師賽等級賽事的11連勝。

面對與約克維奇的大戰，現年20歲的納爾迪並沒有怯場。他在獲勝晉級16強後於場邊受訪時說：「在今晚之前沒有人認識我。我希望觀眾們有享受到這場比賽，我對這場比賽結果非常滿意。」

當被問到是如何拿下生涯至今最重要的勝利時，納爾迪回說：「我不知道，我覺得這真的是個奇蹟。我是世界排名還沒擠進前100名的人，如今卻擊敗了約克維奇，真的太瘋狂了。」

納爾迪在會外賽最後一輪敗給比利時好手高芬（David Goffin），但因為有選手退出，才讓他有機會打印地安泉網賽會內賽。