羽球／法國賽奪冠 球后安洗瑩巴黎奧運搶金要克服膝傷

世界球后、南韓羽球一姊劍指南韓奧運女單金牌！

22歲的南韓羽球一姊安洗瑩日前在法國羽球公開賽，強勢逆轉日本好手山口茜奪冠，拿下巴黎奧運前哨戰有助於心態調整。安洗瑩本季做好萬全準備挑戰國家金牌荒，她上賽季拿下創紀錄的10冠，但繁重賽程導致膝蓋受傷，法羽賽僅是本季第3個賽事，劍指奧運金牌利多。

奧運前哨戰拔頭籌

根據《France24》報導，年僅22歲的南韓羽球一姊安洗瑩日前於法國羽球公開賽展現宰制力，她雖然先被強敵日本一姊山口茜奪下首盤，但隨即游刃有餘逆轉封后，拿下個人職業生涯第21個世界羽聯巡迴賽冠軍，也是今年第2個冠軍。

安洗瑩表示，法國羽球公開賽就是今年巴黎奧運的前哨戰，能夠拿下勝利意義重大，由於安洗瑩早已確保奧運資格，她提到，等4個月後回到這個場地時（奧運正賽），相信自己心態會很正面。

落敗的山口茜其實剛揮別傷勢困擾，本役是她去年9月以來闖進的首次世界巡迴賽決賽，這位世界排名第4的好手提到，當前身體狀態已經比前2個月進步許多，但趕在奧運前、還有一段路要走。

控管出賽量

另據《星報》報導，南韓前一座奧運羽球女單金牌已經要追溯到1996年，當時是大前輩方銖賢在亞特蘭大奧運奪金，這位南韓羽球1990年代的代表人物奪金後就急流勇退，未能繼續幫國家隊爭獎牌，退居幕後擔任羽球教練與國際羽會的高層人物。奧運羽球女單金牌荒延續了近30年，南韓代表團終於等到現任球后安洗瑩。

被寄與厚望的安洗瑩早在去年就有了備戰準備，上個賽季安洗瑩迎來職業生涯的爆發，單賽季砍下創紀錄的單賽季10冠，更重要是在哥本哈根拿到個人首座世錦賽冠軍、也是南韓歷史第一人，世界積分毫無疑問衝上第一。但繁重賽程的代價是膝蓋傷勢，安洗瑩選擇謹慎控制出賽數量，日前的法羽賽僅是個人本季第3個賽事，全力備戰巴黎奧運女單金牌。

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