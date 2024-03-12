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全英羽賽／戴資穎挑戰賽史第4冠 比肩李宗偉紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供（資料照）

超級1000系列全英公開賽今天正式點燃戰火，我國一姊戴資穎將挑戰賽史第4冠，比肩大馬男單傳奇李宗偉創下的紀錄。

戴資穎將在巴黎奧運後退休，今年是她最後一次參加全英賽，首輪將面對世界排名第18的日本好手奧原希望，過去兩人交手14場，小戴拿到8勝。如果小戴順利晉級16強，可能對上南韓金佳恩或泰國依瑟儂。若對手是依瑟儂，這將是兩人第36次對決，有望再刷新女單最多次交手紀錄。

小戴8強假想敵是中國何冰嬌，4強則是中國陳雨菲或西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）。戴資穎生涯在2017、2018和2020年在全英賽女單奪冠，與中國謝杏芳並列21世紀女單球員最多，差一冠追平印尼名將王蓮香的近30年最多冠紀錄。

如果小戴第4度封后，她也會成為2017年李宗偉後，首位全英賽保有4冠的球員。

小戴 戴資穎

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