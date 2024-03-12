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拳擊／奧運資格賽出線 陳念琴3戰奧運目標奪金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳念琴搶下巴黎奧運資格。圖／中華拳擊協會提供
陳念琴搶下巴黎奧運資格。圖／中華拳擊協會提供

去年杭州亞運雖錯過巴黎奧運門票，我國拳擊「抗癌女鬥士」陳念琴在巴黎奧運世界區第一次資格賽就搶下奧運參賽權，她關鍵8強賽以5：0擊敗烏克蘭對手切爾諾科連珂（Anastasiia Chernokolenko），搶進4強也獲得奧運資格，成為我國拳擊第5位拿到巴黎門票的選手，也將成奧運「三朝元老」。

中華隊去年杭州亞運已取得4席參賽資格，分別是女子57公斤級的林郁婷、60公斤級吳詩儀、男子63.5公斤級的賴主恩和71公斤級甘家葳；陳念琴雖打下亞運女子66公斤級銅牌，但所屬量級須晉級金牌戰才能拿到奧運資格，她4強敗給地主選手楊柳無緣爭金，今年2月也曾赴西班牙參加國際邀請賽，並在70公斤級奪金。

前往義大利爭奧運資格，陳念琴如願搶下奧運門票，也成第一次資格賽唯一出線的中華隊拳手，教練柯文明壓力終於釋放，他嘆說：「壓力太大了，從一開始來，好事多磨。」

柯文明透露，陳念琴來到義大利染上感冒，加上手有兩處傷勢，團隊只能抱持「死馬當活馬醫」的心態努力面對奧運資格賽，陳念琴也通過一關關考驗，儘管晉級過程發現許多要調整的部分，但搶下奧運資格後，還有時間繼續進步。

「開心一天就好，第三次，要更進步。」柯文明笑說，這是陳念琴生涯第3度叩關奧運，第一次里約奧運停在16強，第二次東京奧運8強止步，「第三次要拿金牌，也許這是老天給的磨練，過程遇到那麼多的困難，那些東西都是個養分，愈來愈好。這次培訓過程我們也吃了不少苦，一一克服了，希望這次奧運能為中華隊拿一面金牌。」

【中央社台北11日電】

在義大利舉行的奧運拳擊世界區資格賽，台灣好手陳念琴在女子66公斤級8強，以5比0輕鬆完勝烏克蘭好手切爾諾科連科，如願闖進4強，也確定取得奧運門票。

賽後陳念琴開心跪地親吻擂臺，甚至眼眶泛紅激動不已的和教練柯文明擁抱，這也是陳念琴繼2016里約奧運、2020東京奧運後，第3度叩關奧運大門。

相較於陳念琴的激動，柯文明顯得相對「淡定」，他在接受中央社記者訪問時說道，「開心一下下就好，我們的目標還是放在奧運奪牌。」

柯文明表示，這場比賽很關鍵，念琴心裡也很想要獲勝，「所以前2回合反而打得有些綁手綁腳，直到第3回合才恢復正常，不管如何，至少先拿到奧運門票就好。」

柯文明也認為陳念琴在這次資格賽表現得相當出色，「整體表現都很好，除了第2場的過程有一些些混亂外，我相當肯定她的努力，當然，還是有一些地方要回台灣後繼續微調。」

根據大會的賽制規定，由於是屬於奧運資格賽性質，因此打出4強確定奧運門票屬誰後，後續賽事都不會再進行。

今天關鍵的8強戰役，陳念琴面對烏克蘭的切爾諾科連科（Anastasiia Chernokolenko），第1回合雙方都還在試探拳路，陳念琴都是單拳出擊、連貫攻擊比較少，5名裁判有4人給了陳念琴10分，首回合結束以4比1的積分領先。

不過從第2回合起，陳念琴完全掌握攻勢，多次在閃躲後出拳擊中對方，第2、3回合成功壓制對手，也獲得5名裁判的一致青睞都給了10分，最終就以5比0的積分輕鬆過關。

這場在義大利登場的奧運資格賽，台灣派出黃筱雯、陳念琴、郭怡萱、杜柏緯、李承威等3女2男力拚奧運資格，結果最後僅陳念琴一路闖進4強拿到門票。

加上陳念琴取得的這張奧運門票，台灣目前已經有林郁婷、吳詩儀、陳念琴、賴主恩、甘家葳等5人取得巴黎奧運的拳擊參賽權。

中華隊 亞運 吳詩儀 林郁婷 甘家葳 賴主恩 陳念琴 黃筱雯

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