國訓執行長龔榮堂上任 確認餐廳無蘇丹紅相關食品

國訓中心新任執行長龔榮堂今天上任，對近來蘇丹紅食安事件，他強調，國訓餐廳先前已預防性下架，並從7日起停用所有辣椒、胡椒、咖哩、沙茶等調味料，絕對給選手最安全的保障。

龔榮堂今天上任，上午先到立法院備詢後，下午就趕到國訓中心瞭解相關業務，而他第1個造訪的就是選手餐廳。

關於近來蘇丹紅辣椒粉食安風暴，龔榮堂在接受媒體訪問時強調，在相關事件發生後，國訓中心的餐廳已經預防性下架辣椒粉、咖哩粉以及相關的調味料，並在7日起，就配合高雄市政府衛生局，停用相關辛香料，並且會調整未來的供餐菜色。

龔榮堂指出，除了下架、停用相關產品外，也要求所有配合廠商，提供食材的檢驗報告，「目前收到的回覆都非受害廠商所生產的產品，後續國訓中心也會持續追蹤。」

龔榮堂透露，國訓中心的餐廳一直以來都有專業營養師，對於食材的營養和安全進行嚴格把關，「現在是備戰巴黎奧運的關鍵時刻，國訓一定會提供最安全的飲食環境，讓選手無後顧之憂，未來也會提供即時的菜單供外界檢視。」

上任的第1天，龔榮堂預計接下來會要求各業務主管進行報告，瞭解整個中心的運作，「最重要的就是配合選手和教練的訓練計畫，並且優化黃金計畫審查與執行。」

另外，龔榮堂指出，除了讓國訓中心成為選手最佳後盾外，會積極準備巴黎奧運的台灣選手中繼站，「讓選手在國外拚戰，也能獲得最完整的支援。」