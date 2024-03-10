路跑／台北國道馬盛大開跑 1萬2千跑者寒風中衝刺

2024 ISUZU台北國道馬拉松今天上午盛大開跑，1萬2千名跑者頂著寒風卻不減熱情，齊聚在高架道路一睹超人力霸王布雷薩的風采，賽前預告登場的神秘嘉賓、23式特殊戰術機甲獸「阿斯加隆」也在活動會場和大小粉絲互動，成為現場人氣王。

台北市政府體育局副局長蔡培林副局長、中華民國路跑協會理事長郭國雄、交通部高速公路局副局長彭煥儒、內政部警政署國道公路警察局副局長駱立凡、ISUZU台北合眾汽車總經理黃脩程到場鳴槍，限時4小時的馬拉松菁英組在低溫逆風中率先起跑，經過來回兩趟折返的順風逆風挑戰後，男子組最終由肯亞選手穆托尼（Bernard Mwendia Muthoni）以2小時26分35秒奪冠，同胞恩喬古（Stephen Kimemia Njogu）以2小時35分47秒拿下亞軍，地主林志傑以2小時42分45秒收下第三名。

女子組冠軍陳淑娟去年在台北馬拉松創下個人最佳，今天在國道馬拉松低溫風大的條件下，跑出3小時8分43秒，距離個人最佳不到1分鐘。她表示低溫容易造成呼吸困難，加上第一趟風就很大，想不到第二趟的風勢更大，「配速完全不在計畫內，只能1公里、1公里吃完它。」

半程馬拉松男子組前幾名競爭激烈，最終由外籍選手德雷克福德（James Drakeford）以1小時13分48秒摘冠，國內選手楊承泰以1小時14分2秒居次，張正偉以1小時14分8秒獲得第3，女子組冠軍由余亭緣以1小時25分13秒拿下。

2024 ISUZU台北國道馬拉松是全台首場結合知名特攝影集的馬拉松，同時也是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽的臺灣站，共分為競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組、飛速10公里組和疾速3公里組，首度合作就吸引大批跨世代粉絲報名參加，現場滿是身著超人力霸王布雷薩紀念衫的大小朋友，完賽後還可領取帥氣超人力霸王布雷薩或Ｑ版完賽毛巾，不少家長牽著小朋友一起「初」路跑體驗，活動最後還抽出超人力霸王布雷薩電光變身手環、超人力霸王布雷薩電影海報和電影券，讓現場跑者都滿載而歸。

2022年起成為賽事的頂級合作夥伴，連續第三年參與賽事的台北合眾汽車總經理黃脩程說：「台北合眾汽車長期關心國道行車安全，用專業捍衛每一位運轉職人的安全。路跑就像開車首重安全，我們每年挑選旗下安全車款，支援大會殿後車、工作人員接駁車，讓跑者沒有後顧之憂，成為最強而有力的後盾。」