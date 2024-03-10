快訊

到北宜追焦聖地帥氣過彎 19歲騎士慘摔糗翻畫面曝光

iPhone 16 Pro最新設計圖曝一大變化！全新按鈕暗藏這項強大功能

路跑／台北國道馬盛大開跑 1萬2千跑者寒風中衝刺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
超人力霸王布雷薩與機甲獸現場互動。圖／大漢集團提供
超人力霸王布雷薩與機甲獸現場互動。圖／大漢集團提供

2024 ISUZU台北國道馬拉松今天上午盛大開跑，1萬2千名跑者頂著寒風卻不減熱情，齊聚在高架道路一睹超人力霸王布雷薩的風采，賽前預告登場的神秘嘉賓、23式特殊戰術機甲獸「阿斯加隆」也在活動會場和大小粉絲互動，成為現場人氣王。

台北市政府體育局副局長蔡培林副局長、中華民國路跑協會理事長郭國雄、交通部高速公路局副局長彭煥儒、內政部警政署國道公路警察局副局長駱立凡、ISUZU台北合眾汽車總經理黃脩程到場鳴槍，限時4小時的馬拉松菁英組在低溫逆風中率先起跑，經過來回兩趟折返的順風逆風挑戰後，男子組最終由肯亞選手穆托尼（Bernard Mwendia Muthoni）以2小時26分35秒奪冠，同胞恩喬古（Stephen Kimemia Njogu）以2小時35分47秒拿下亞軍，地主林志傑以2小時42分45秒收下第三名。

女子組冠軍陳淑娟去年在台北馬拉松創下個人最佳，今天在國道馬拉松低溫風大的條件下，跑出3小時8分43秒，距離個人最佳不到1分鐘。她表示低溫容易造成呼吸困難，加上第一趟風就很大，想不到第二趟的風勢更大，「配速完全不在計畫內，只能1公里、1公里吃完它。」

半程馬拉松男子組前幾名競爭激烈，最終由外籍選手德雷克福德（James Drakeford）以1小時13分48秒摘冠，國內選手楊承泰以1小時14分2秒居次，張正偉以1小時14分8秒獲得第3，女子組冠軍由余亭緣以1小時25分13秒拿下。

2024 ISUZU台北國道馬拉松是全台首場結合知名特攝影集的馬拉松，同時也是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽的臺灣站，共分為競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組、飛速10公里組和疾速3公里組，首度合作就吸引大批跨世代粉絲報名參加，現場滿是身著超人力霸王布雷薩紀念衫的大小朋友，完賽後還可領取帥氣超人力霸王布雷薩或Ｑ版完賽毛巾，不少家長牽著小朋友一起「初」路跑體驗，活動最後還抽出超人力霸王布雷薩電光變身手環、超人力霸王布雷薩電影海報和電影券，讓現場跑者都滿載而歸。

2022年起成為賽事的頂級合作夥伴，連續第三年參與賽事的台北合眾汽車總經理黃脩程說：「台北合眾汽車長期關心國道行車安全，用專業捍衛每一位運轉職人的安全。路跑就像開車首重安全，我們每年挑選旗下安全車款，支援大會殿後車、工作人員接駁車，讓跑者沒有後顧之憂，成為最強而有力的後盾。」

大會也以實際行動捐款支持靖娟兒童安全文教基金會，推廣行車交通安全的理念，透過這樣的場合讓更多人認識安全教育，共同善盡企業社會責任。

貴賓與超人力霸王布雷薩一起為賽事鳴槍起跑。圖／大漢集團提供
貴賓與超人力霸王布雷薩一起為賽事鳴槍起跑。圖／大漢集團提供
一萬兩千人齊上國道。圖／大漢集團提供
一萬兩千人齊上國道。圖／大漢集團提供

台北馬拉松 張正偉 林志傑

延伸閱讀

寵愛迷你馬拉松今開跑！趣味鏡頭多 田中馬推友善動物 善待土地

萬金石馬拉松17日登場 「萬粉聚樂部」淨灘淨街擦亮賽道的光

台灣燈會、蘭展今天閉幕把握參觀時間 國際公益馬拉松後壁開跑

路跑／萬金石馬下周開跑 「小豬」領頭先淨灘

相關新聞

法國羽賽／錯過4賽點遭安洗瑩逆轉 戴資穎：打得不夠堅定

形同巴黎奧運測試賽的法國公開賽本周登場，女單4強再度由「F4」包辦，兩場4強賽都激戰3局，我國「一姐」戴資穎面對南韓「世...

法國羽賽／狂！李哲輝、楊博軒逆轉世界第6 連兩站拚冠

帶著德國公開賽冠軍轉戰巴黎，我國男雙組合李哲輝／楊博軒法國公開賽延續連勝紀錄，今天面對世界排名第6的日本組合小林優吾／保...

法國羽賽／連兩站闖男雙決賽 李哲輝喊「不可思議」

帶著德國公開賽冠軍轉戰巴黎，我國男雙組合李哲輝／楊博軒在法國公開賽延續連勝紀錄，今天第二局更從13：19絕對絕後下逆轉，...

路跑／台北國道馬盛大開跑 1萬2千跑者寒風中衝刺

2024 ISUZU台北國道馬拉松今天上午盛大開跑，1萬2千名跑者頂著寒風卻不減熱情，齊聚在高架道路一睹超人力霸王布雷薩...

拳擊／奧運拳擊世界區資格賽 黃筱雯16強止步5月再拚門票

在東京奧運斬獲女子拳擊銅牌的台灣好手黃筱雯，今天在義大利舉行的巴黎奧運世界區資格賽54公斤級登場，不幸以1比4敗給韓國女...

瑞典極地橫越賽 台灣超馬好手陳彥博奪分組第2

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博於瑞典時間3日上午9時40分，在瑞典北部參加500公里不休息極地橫越賽，經最後衝刺，9日下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。