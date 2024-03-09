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跆拳道／全中錦高中6量級激戰 南寧高中摘雙金最佳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高男54公斤級張程竣（右）完成全中錦三連霸。圖／大會提供
高男54公斤級張程竣（右）完成全中錦三連霸。圖／大會提供

112學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，今於新竹縣體育館進行第四日賽程，共進行高男、高女共六個量級對打賽程，台南市南寧高中靠著黃敬芸（高女46公斤級）、趙廷威（高男58公斤）摘下雙金表現最突出，而新北市華僑高中張程竣則於高男54公斤級完成全中錦個人三連霸。

今共進行高男54、58和63公斤級和高女46、49和53公斤等共六個量級的對打賽程，去年沒有參賽的台南市南寧高中，今年重新報名參賽後表現搶眼，共摘下所有隊伍最佳的雙金。

在高女組46公斤級的南寧高中黃敬芸，擁有167公分的修長身高，過去一向以前腳的變化著稱，但去年全中運尋求衛冕失利屈居第七，受到不少打擊後，教練翁小珮透露，「全中運回來後我們全力去訓練她在前腳後的應變，過去在前腳沒成功下，反而會心急而掉進對方的陷阱，驚過升級2.0之後，果然在下半年幾乎無敵手。」

2.0版的黃敬芸去年下半年不僅接連選上青少國手，而且國外也屢有佳績，包括世界中學生運動會銅牌、世界青少年跆拳道賽銅牌和烏蘭巴托東亞青年運動會金牌，國際賽戰績非常突出。

雖然黃敬芸國中才開始接觸跆拳道，但憑著強大的心理素質及高度自律，屢屢在國內外大型賽事拿下好成績，這次全中錦前，黃敬芸因為受傷，整整一個寒假都沒有訓練，教練每天查勤，她都是乖乖待在家裡休息，一直到這次全中錦才復出，果然五場比賽都以2：0拿下勝利，教練翁小珮讚賞說：「整整休了一個寒假後，除了第一場有點生疏之外，其他場都表現很穩定，可以給80分高分。」

而在高男54公斤級中，前兩屆全中錦摘金的新北市華僑高中張程竣，前年雖然拿下亞洲少年跆拳賽銅牌，但去年全中運僅獲國男組51公斤級第五、亞青選拔只進8強的成績，教練蕭雅芳說：「程峻down了一陣子，經過我們一陣子調整後，再加上身高再抽高到近180公分，感覺這次除了有點慢熱外，已經逐漸找回自信。」

張程峻從小因為因為過敏體質和異位性皮膚炎，母親為了要改變他的體質，從幼稚園中班就帶著「小竣」去接觸跆拳道，他說：「這次的側腳和卡腳有比好一點，全中錦算是我的幸運賽，經過連續三屆金牌後，希望今年的全中運可以有至少前三的成績。」

台南市南寧高中今天獨摘兩金。圖／大會提供
台南市南寧高中今天獨摘兩金。圖／大會提供

全中運 跆拳道

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