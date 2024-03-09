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足球／台灣U20女足亞洲盃不敵澳洲 無緣世界盃

中央社／ 台北9日電
台灣U20女足隊無緣晉級4強與世界盃。圖／AFC亞洲足球聯盟提供）
台灣U20女足隊無緣晉級4強與世界盃。圖／AFC亞洲足球聯盟提供）

台灣U20女足今天亞洲盃分組賽最終戰迎戰同組實力最為強勁的澳洲，上半場不僅0次射門紀錄，還被對方踢進2球，下半場再被攻破球門，最終以0比3落敗，分組賽戰績1勝2敗，無緣前進U20世界盃。

台灣隊這次出征在烏茲別克舉行的亞洲盃，儘管首戰以2比0力退地主烏茲別克，贏得近20年來首勝，但第2戰面對韓國隊以0比6落敗，台、韓前2戰結束同為1勝1敗，積分都是3分，但因台灣隊第2戰狂失6球，若要比較淨勝球，晉級情勢較為不利。

台灣隊今天分組賽第3戰與2連勝的澳洲碰頭，澳洲隊隊長奈許（Jessika Nash）開賽第20分鐘接獲隊友傳球後推射入網。

澳洲隊第40分鐘攻勢再起，趁著台灣隊後防線混亂與門將出擊，克魯格（Zara Kruger）起腳射門，幫助澳洲隊取得2球領先。

下半場雙方易邊再戰，上半場0次射門紀錄、控球率僅29%的台灣隊，儘管嘗試趁澳洲隊換上替補球員機會發起攻勢，但依舊未能突圍，還被澳洲隊的西科（Claudia Cicco）攻進1球，台灣隊最終以0比3落敗，

U20女子亞洲盃8隊、分成2組進行單循環賽，取分組前2晉級，4強隊伍將能挺進今年8月底在哥倫比亞登場的U20世界盃。

澳洲隊3戰全勝，韓國隊今天以13比0痛宰烏茲別克，拿下第2勝，兩隊一同晉級4強賽，而台灣隊以1勝2敗作收，無緣世界盃門票。

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