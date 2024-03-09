法國羽賽／李哲輝、楊博軒搭檔晉4強 戴資穎5點迎戰安洗瑩

延續前一站在德國奪冠的氣勢，我國男雙組合李哲輝／楊博軒，今天凌晨在BWF超級750的法國公開賽，與第七種子的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）歷經兩局拉鋸後，以22：20、21：19闖進兩人合拍以來首個超級750賽4強。

李哲輝／楊博軒日前在德國羽球公開賽拿下兩人合拍以來的第4冠，而兩人本周也延續奪冠氣勢，在法國公開賽一路過關斬將，包括在今天凌晨碰上世界排名第7、過去曾6度交手吞下5敗的法賈／雷扎，再度打出精采一戰。

在首局賽事中李哲輝／楊博軒雖然一路落後，不過在14：18時連追5分逆轉戰局，儘管隨後又被對手先拿2分先取得局點，但兩人頂住壓力再拿3分逆轉搶下首局，以22：20先下一城。

第二局前段李哲輝／楊博軒同樣是一路追趕對手，不過在局中超前比數後就不曾在給對手反超機會，最終以21：19搶下勝利，4強賽將迎戰第6種子的日本小林優吾／保木卓朗。

李哲輝過去曾與李洋搭檔在2017年拿下法國超級賽冠軍，並在隔年再度闖進到法國公開賽4強賽，這次則是他生涯第3度在法國打進到男雙4強賽，也是他與楊博軒合拍以來首次打進到超級750賽的4強。

戴資穎4強將對決安洗瑩。圖／BadmintonPhoto提供

至於我國一姐戴資穎今天則將在4強賽打頭陣，於下午5點登場迎戰世界球后安洗瑩，雙方生涯14度對決安洗瑩收下11勝，包括最近一次在1月的馬來西亞公開賽決賽逆轉戴資穎封后。