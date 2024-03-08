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跆拳道／全中錦對打拉鋸 新光、幸福抱回國中團體冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中市新光國中以1金1銀2銅獲得國中男子組團體冠軍。圖／大會提供
台中市新光國中以1金1銀2銅獲得國中男子組團體冠軍。圖／大會提供

112 學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，今天繼續在新竹縣立體育館進行第三天賽程並且在中午舉行隆重的開幕典禮，經過兩天國中組對打激烈賽事後，台中市新光國中、桃園幸福國中分獲國男、女組對打團體冠軍，國男、女組僅有新北鳳鳴、中市大里兩校抱走最多的2金。

今在國女組52公斤級，花蓮新城國中李品玹與台中西苑高中林彥菉爭奪冠軍，李品弦最終以1：0、2：1拿下金牌，第2次參加全中錦，從去年參加首場就敗北，李品弦這次卻一路過關斬將，勇奪冠軍，她談到其中的蛻變，「堅持，讓自己變強，前腳很好，後腳要加強。這次參賽的目標就鎖定在前三，全中運的目標也一樣。至於未來，希望能繼續練下去。」

在國男組55公斤級，桃園平鎮國中陳宥傑逆轉勝出，他從51公斤級轉戰55公斤級，第1次參賽就拿到冠軍，賽後他表示，「沒想到會拿冠軍，很開心，希望全中運也能繼續下去。」

平鎮國中楊建治教練表示，「這是他（陳宥傑）表現最好的一場比賽，比賽輸的時候，我告訴他要忘掉前一回合，把它逆轉回來，他做到了。」

在國中男子組團體成績方面，台中市新光國中以1金1銀2銅獲得冠軍，教練陳露菁表示，「這次我們量級比較齊全，這是全中運的前哨戰，就看出選手的優缺點，可以進一步來改進。」新北市前頭國中亞軍；台中市立大里高中季軍。女子團體由桃園市幸福國中奪冠，新北市鳳嗚國中亞軍，台中市立大里高中季軍。

全中運 平鎮 跆拳道

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