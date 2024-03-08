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法國羽賽／無緣再寫驚奇 王子維不敵昆拉武特8強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維。擷圖自畫面
王子維。擷圖自畫面

在完成生涯首度「屠龍」且休息不到20小時的情況下，我國「羽球王子」王子維今天晚間於法國羽球公開賽男單8強賽再度遭遇另外一場苦戰，面對世界排名第3名的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），無緣再延續驚奇之旅，以18：21、16：21敗下陣來。

王子維今天凌晨在16強賽碰上生涯前6度交手都吞敗的世界球王安賽龍，在首局就成功壓制對手，最終以21：12、21：17拿下生涯對戰首勝，並在今天晚間挑戰生涯首張BWF超級750系列法國公開賽的4強門票。

不過8強賽面對生涯前5度對戰同樣不曾贏過的昆拉武特，王子維再度展現韌性與對手一路纏鬥，在首局賽事中王子維於前段賽事一路緊咬比分不放，甚至還一度超前，但下半局昆拉武特的進攻迫使王子維失誤增加，以21：18先下一城。

第二局王子維在落後的情況下卻打得更加沈穩，一度取得10：5領先，不過後半局王子維在體力下滑的情況下卻陷入被動狀態，反倒出現連連失誤的狀況，還在該局後段被昆拉武特打出一波7：0逆轉關門，以16：21敗下陣來，止步於8強。

安賽龍 王子維 羽球

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