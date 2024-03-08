足球／世界盃資格賽場地爭議 足協再發聲明道歉

中華足協原有意租借台北田徑場作為台灣男足國際賽主場，稱與台北市體育局溝通未獲同意，比賽地點移師高雄楠梓，體育局昨晚發聲明反擊，足協今天改口致歉並感謝體育局的溝通與協助。

2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪分組循環賽台灣男足將於3月21日在主場迎戰吉爾吉斯，中華民國足球協會原規劃將主場在台北市田徑場，卻因場地問題喬不攏，最終改至在高雄市立楠梓足球場舉行，又因燈光不符規定，賽事被迫提早至下午4時開踢。

足協昨天發聲明，指出去年8月起就積極與可以舉辦國家隊A級賽事標準場地的主管地方政府商借場地，包括拜會台北市體育局商借台北田徑場，並稱直到最後一刻仍不放棄溝通協調，仍未獲得同意。

對於足協說法，台北市體育局昨晚發聲明反擊，強調依場地租借辦法，固定每年9月召開預控會議，開放各單位現場申請，足協去年並未參加預控會議，臨時才提出申請借用，不僅有違規定，且相關檔期早已排滿，足協說法有誤導外界視聽之疑。

足協昨天先向球迷致歉，今天對於租借場地爭議，再度發聲明，足協表示，上午已收到台北市體育局回覆，建議足協另行規劃場地或比賽日期。

足協表示，協會的確有許多需要改進之處，不會推卸責任，也承諾會虛心檢討，並感謝台北市體育局溝通與協助，同時呼籲將焦點回歸到正在努力備戰的球員身上，希望球迷們持續為台灣男足加油。