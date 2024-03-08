高球／國華38女孩日群美競艷比球技 攜手做公益支持高球普及化

今日在距離台北最近的球場「國華高爾夫俱樂部」舉辦第二屆國華38女孩日高球賽，女星小禎與佩甄、夏語心、王靜瑩攜近百位女性球友揮桿競技爭豔，今年賽事首創設置愛心洞，邀請參賽女性球友將對於高球的熱愛，化為實際行動分享出去，支持廣大青少年族群認識高爾夫運動的美好，國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純同時宣告將推出Single Ladies membership、Family membership…等短期會員方案，與既有全台第一張青少年會員專案供廣大球友選擇，讓進入高球運動的門檻大幅降低，幫助高球運動向下普及！

女力崛起！帶動高球產業蓬勃發展

國華推出Family會員證、短期會員證、Single Ladies會員證 高球世界不再高不可攀

國華球場38女孩日小禎、佩甄、王靜瑩、夏語心跨世代女星同享揮桿樂趣。 國華高爾夫俱樂部提供

國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示，台灣高爾夫球女性人口不斷攀升，每年平均成長率高達近10%，過去三年來成長累積近30%，成長比例看起來很驚人，但實際觀察女性大約僅占整體球友20%比例，高球場上男女比例仍然相當懸殊，留有相當值得期待的成長空間，女性下場打球不僅帶動了高爾夫球場的成長，同時女性球友對於球具選擇、服裝、配件整體搭配，更為講究，為高爾夫球周邊市場帶來無限商機，成為高球產業重要成長推動力，何麗純分享，除了連續兩年盛大舉辦的國華38女孩日活動，每逢週二球場Ladies Day仕女日活動，女性朋友可獨享擊球優惠，國華更規劃推出Single Ladies membership、Family membership...等短期會員方案，滿足不同族群都能夠輕鬆進入高爾夫球世界，推動台灣高球產業蓬勃發展！

小禎、佩甄、王靜瑩、夏語心跨世代女星、KOL同場揮桿

近百位各領域影響力女性 拋磚引玉支持推廣青少年高球運動

國華球場38女孩日小禎、佩甄、王靜瑩、夏語心跨世代女星、KOL同享揮桿樂趣。 國華高爾夫俱樂部提供

何麗純開心的說，去年第一次舉辦國華38女孩日活動就有很多女性球友回饋非常好玩、開心，希望每年三月八日都可以續辦女孩日球賽，今年不僅有眾多國華球友來參加，還有許多跨世代藝人好朋友包括；小禎、佩甄、王靜瑩、夏語心等跨世代女星、高球界的網紅們一同參與今天的賽事，許多球友同時也是媽媽身分，因此我希望集結強大女力，將高爾夫球運動向下推廣，特別設置「愛心洞」的公益捐贈，透過大家拋磚引玉，捐款支持嚮往學習高爾夫球的青少年，凡年滿7歲以上未滿18歲的孩子，沒有其他任何條件限定，可以申請報考「國華青少年會員資格，透過HOPE高球學苑教練的課程與考核後，便可享有國華文教基金會的青少年贊助價格（Junior Rate），全家都可以更友善的享受擊球樂趣，認識高爾夫運動的美好。

今日來參賽的小禎與佩甄也表示自己投入高球運動後，身心健康有大幅的提升，身材曲線保持得更為姣好，讓愛美的女兒們直呼：「好想跟媽媽一起打高爾夫球！」，提到參加本次國華38女孩日趣味球賽中，場上設有「愛心洞」，鼓勵大家一起捐款支持基金會的善舉予以肯定，將捐款款項用於支持青少年會員專案，推廣高球運動向下普及，為台灣培養更多優質小球友，幫助父母及孩子們能夠有更多元的運動選項、興趣培養，並同時取得學業成就，學習知識的地方不受限在校園！

高球趣味化全球趨勢 國華球場跳出框架跟世界比賽創新

38女孩日總獎項高達百萬元 高球業餘賽最美麗、最好玩的女孩專屬賽事

國華38女孩日高球業餘賽最美麗、最好玩的女孩專屬賽事。 國華高爾夫俱樂部提供

國華高爾夫俱樂部「38女孩日活動」今年正式邁入第二年。近期全球高爾夫運動都更傾向「趣味性」的方向發展，跳脫原有的刻板框架，希望吸引更多年輕人、小朋友願意投入這項運動，何麗純自然也不願意缺席可以創新的機會，3支球桿不單是創意遊戲，也同時降低了壓力指數，甚至晉升為「舒壓」的趣味活動。拋磚引玉下，期待未來有更多球場可以加入在同一天舉辦38女孩日活動，讓這一天成為全國高球場最美麗、最好玩的一天。

今日活動獎項總價值高達百萬元，個性爽朗的何麗純大方送出北投國華球場女子會員資格一年份做為一桿進洞獎，獎項包括知名高球品牌Honma、韓國品牌CLOBIRDIE，更有深受女性喜愛的蘊泉庄溫泉渡假飯店YUN Estate Hotel 提供住宿與蘊沐閣雙人湯屋服務及知名美容SPA品牌登琪爾提供療癒身心住宿與SPA服務，太古旅遊也祭出泰國曼谷雙人免費高球行贊助一桿進洞獎。賽後女孩們齊聚至國華的「秘境」空間，享受球場精心準備的低卡營養自助餐點、品嘗美酒並以球會友交流，將今日捐贈善款全數投入「國華青少年會員專案」，以支持降低青少年高球運動的進入門檻，讓高球運動更快速向下普及，加速台灣高球產業蓬勃未來。