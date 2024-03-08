環台賽／馮俊凱卸國家隊戰袍也卸壓 不擔心中華隊表現

2024國際自由車環台公路大賽將在後天點燃戰火，來自世界38國的24支隊伍在近日相繼抵台進行最後備戰，中華隊今年雖然面臨精神領袖馮俊凱將代表日本宇都宮車隊出賽的狀況，但包括盧紹軒、吳之皓與杜志濠等經驗豐富的選手將帶領新生代好手張誌盛、李冠賢迎戰世界列強，力拚佳績。

今年環台賽將有6支二級車隊來台參賽，創下歷年最多二級車隊參賽紀錄，在今天的記者會上包括代表日本宇都宮的馮俊凱以及盧森堡全球隊、奧地利律高隊也都派員參與，至於中華隊更是在教練黃顯熙帶領下5名成員全數到齊。

為了迎戰世界列強，中華隊從1月底就開始集訓，教練黃顯熙就透露在日前中華隊已經進行了4次總計12站的模擬訓練，包括馮俊凱、彭源堂、巫帛宏等名將也都加入訓練行列，希望透過模擬訓練幫助中華隊在強敵環繞中逆勢發揮。

國際自由車環台公路大賽將於後天登場。記者劉肇育／攝影

而今年在馮俊凱將代表宇都宮參賽下，第7次參賽的盧紹軒以及我國目前唯一一級車隊車手杜志濠也將扛起領軍大任，其中第四度參與環台賽的杜志濠說：「其實我沒有感覺到什麼壓力，希望大家都能正常發揮就好，過去3年每年我總排名都有進步，希望今年也能夠持續下去，在比賽中尋求機會。」

至於馮俊凱則將是生涯第二度在環台賽中代表國外職業車隊參賽，他坦言卸下中華隊戰袍後壓力確實比較小，主要目標將是完成車隊交付的任務，「我們車隊目前有很不錯的爬坡選手，我的任務應該就是在第1、5站看能不能衝刺到前面一點，不過過去我在第2到第4站成績也不會太後面，不會放棄尋找突圍的機會。」

中華隊今年由黃顯熙（前排右）執教。記者劉肇育／攝影

談到今年無法代表中華隊出賽，馮俊凱直言並不擔心昔日隊友們，甚至認為雙方說不定在比賽某些階段還有合作機會，「他們都非常有經驗，Sergio（杜志濠）的能力就不用說了，紹軒的國際賽經驗也相當豐富，有他們帶領我一點都不擔心，只希望他們壓力不要太大。」

今年環台賽依舊維持傳統五站賽事，包括台北市站的繞圈賽、被國際裁判譽為環法交管等級的桃園市站、浪漫台三線站、南投縣站以及高雄市站，賽事總體距離為666.64公里。