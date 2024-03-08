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法國羽賽／王子維生涯首度「屠龍」 成男單8強唯一台將

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維生涯首度擊敗世界球王安賽龍，成為唯一闖進到法國羽球公開賽男單8強賽的我國好手。 聯合報系資料照
王子維生涯首度擊敗世界球王安賽龍，成為唯一闖進到法國羽球公開賽男單8強賽的我國好手。 聯合報系資料照

BWF超級750的法國羽球公開賽，在昨天晚間我國一姐戴資穎率先搶下8強門票後，「羽球王子」王子維也在生涯第7度與世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）的交手中，以21：12、21：17生涯首度擊敗安賽龍，並且成為唯一闖進到男單8強賽的我國好手。

世界排名第27名的王子維過去曾6度與安賽龍交手，不僅苦吞對戰6連敗，還僅從他手中拿下過2局，不過雙方最近一次碰頭在去年中國公開賽16強賽，當時王子維就先從安賽龍手中拿下首局，最終才遭逆轉擊退。

不過這次法國公開賽王子維也展現絕佳狀態，在首輪先是與挑戰衛冕的喬納坦（Jonatan Christie）上演3局苦戰後勝出，今天凌晨與安賽龍的交手更是一路壓著對手打，首局開賽後就拉出5：0建立領先優勢，並在一路領先下以21：12先下一城，也創下生涯與安賽龍對戰的單局最大勝分差。

第二局開賽後王子維再度拉出5：0開局攻勢，儘管安賽龍在局中兩度追平，但王子維展現強大抗壓力，不僅沒有讓安賽龍超前比分，還在局末靠著一波4：0 攻勢奠定勝基，最終以21：17搶下8強賽門票，本季第二度闖進到8強賽，在蘇力揚、林俊易相繼在16強苦戰3局吞敗的情況下，王子維也成為唯一打進到男單8強的我國選手。

至於另外一組搶下8強門票的則是日前才在德國公開賽摘冠的我國男雙組合李哲輝／楊博軒，他們在16強賽遭遇男雙第二種子的王昶／梁偉鏗，最終以21：17、21：23、21：15勝出，成為第三組搶下8強門票的我國選手。

安賽龍 王子維 羽球

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