法國羽賽／讓王祉怡滿場飛奔 戴資穎直落二晉級8強

BWF超級750的法國羽球公開賽在今天舉行16強賽程，我國一姐戴資穎遭遇世界排名第9名的中國大陸王祉怡，儘管開賽後一度落後，但戴資穎靠著精準的控球讓王祉怡在第一局後段開始只能滿場飛奔救球，最終就以21：19、21：10直落二勝出挺進到8強。

戴資穎與王祉怡過去在BWF巡迴賽僅有過一次交手紀錄，就是在前年印尼公開賽冠軍賽，當時戴資穎在先丟首局的情況下逆轉奪冠，而該場比賽也是23歲的王祉怡生涯至今唯一一場超級1000決賽。

而今天雙方再度交手戴資穎在首局前段陷入苦戰，比賽前段戴資穎就因為失誤偏多讓王祉怡以11：7領先進入技術暫停，不過該局後段戴資穎逐漸掌控場上節奏，靠著精準的控球讓王祉怡滿場飛奔，且一度拉出6：0的攻勢，最終以21：19先下一城。

第二局戴資穎的前後吊動讓王祉怡防不勝防，開賽後戴資穎就拉開差距，在一路保持雙位數領先差距下，最終在比賽第40分鐘就以21：10拿下勝利，8強賽戴資穎則將對上印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）與大堀彩之戰的勝者。