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足球／世界盃資格賽將至楠梓舉行 足協向球迷致歉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男足隊。足協提供
中華男足隊。足協提供

中華足協在今天晚間公告由國家男足出戰吉爾吉斯的2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事，將於3月21日下午4點於高雄楠梓足球場舉行，在公告一出後引發球迷對於比賽場地和時間的不滿，而足協晚間也發出聲明說明場地選擇原因並向球迷致歉。

對於這次賽事選定在楠梓足球場舉行而非過往的台北田徑場或是高雄國家體育場，足協解釋自去年8月起到今天中午為止，都在積極與可舉辦國家隊A級賽事標準場地的主管地方政府商借場地，不過在高雄國家體育場與宜蘭運動公園田徑場皆已租借予音樂活動外，台北市政府管轄的台北田徑場則是未獲得同意商借，因此選擇舉辦過亞足聯賽事的高雄市立楠梓足球場，希望獲得球迷諒解。

中華足協聲明如下：

中華民國足球協會在此鄭重向全國廣大球迷們道歉！

即將於3月21日舉行的2026世界盃暨2027亞洲資格賽第二輪分組循環賽，中華男子足球國家代表隊主場迎戰吉爾吉斯的比賽，足協努力至今天中午仍無法順利租借台北市立田徑場，最後決定於舉辦過亞足聯國際賽事的高雄市立楠梓足球場舉辦。

中華足協深知國際賽事舉辦的重要性，自去年八月起至今日中午止，積極與可以舉辦國家隊A級賽事標準場地的主管地方政府商借場地。

1.去年八月，足協拜會台北市體育局，尋求支持且依據賽程商借台北市立田徑場。

2.接洽高雄國家體育場與宜蘭運動公園田徑場皆已租借予音樂活動。

3.持續與台北市體育局積極溝通並發文商借場地，仍未能獲得同意商借。

4.舉辦國際賽事，除球場場地須符合標準外，仍須周邊設施符合標準，例如照明設施標準、球員休息室裁判休息室、工作區域等，舉辦過亞足聯賽事的高雄市立楠梓足球場多項設施符合標準，惟因燈光不符國家隊A級賽事標準，故賽事時間配合調整為下午四時開始。

足協至今日最後一刻仍不放棄與台北體育局溝通協調，但在無法獲得其同意出借台北田徑場的狀況，足協必須做出相關應變措施，在此做出說明希望可取得球迷的諒解，並衷心感谢此段時間協助溝通協調的各界人士。基於楠梓足球場座位數量不多,此次賽事將不進行售票，相關球迷進場索票機制將於明日（3月8日）公布。

中華足協 田徑

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