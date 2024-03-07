足球／最貴餐巾紙！梅西生涯首份合約 拍賣台幣1200萬起跳

這肯定是一張世界最貴的餐巾紙，阿根廷足球明星梅西(Linoel Messi)，當年在13歲時，與西班牙巴塞隆納足球隊簽第一份合約，竟是在吃飯時就簽在餐巾紙上，這份珍貴的合約近期紐約進行展出，於美國時間18日至27日線上拍賣，起標價為38萬美元（約台幣1200萬)，據媒體報導預估結標金額恐將達到63.5萬美元(約台幣2000萬)。

這張合約是2000年12月14日，13歲梅西和父親與時任巴塞隆納隊體育總監雷克夏(Carles Rexach)在一家網球俱樂部午餐會面，由阿根廷經紀人賈吉歐里(Horacio Gaggioli)代表梅西這一方，就拿起桌上餐巾紙所簽下，合約內容是，「2000年12月14日，在雷克夏、明格加(球探)及賈吉歐里三人見證下，巴塞隆納足球俱樂部特此同意，簽下球員梅西，並支付我們約的金額。」

紐約展出單位表示，這張有著藍色墨水字跡的約定，「改變了梅西的生活、巴塞隆納隊以及整個世界足球的未來」，因此是彌足珍貴的一張餐巾紙。當然這張餐紙可能是做為臨時的秘密約定，後來球隊也正式起草適當的合約，確認了巴塞隆納要這位當時患有生長激素缺乏症，只有140公分高的小個子，也解決梅西父親龐大醫療費問題。

而這張餐巾紙由賈吉歐里私人保存23年之久，如今才面世。

梅西13歲與西班牙巴塞隆納隊簽下第一份合約，目前正在展出，將進行拍賣。 路透

梅西13歲與西班牙巴塞隆納隊簽下第一份合約，目前正在展出，將進行拍賣。 路透