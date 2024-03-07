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青年盃／休賽季狂練核心 彭名揚小試身手備戰國際賽季

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
我國男子400公尺跨欄全國紀錄保持人彭名揚在青年盃展開新賽季。記者劉肇育／攝影
我國男子400公尺跨欄全國紀錄保持人彭名揚在青年盃展開新賽季。記者劉肇育／攝影

已經取得巴黎奧運參賽資格的我國男子400公尺跨欄好手彭名揚，今天在新北市全國青年盃田徑公開賽進行賽季首場比賽，於預賽跑出所以選手最佳的51秒79，他也透露在青年盃後預計將會展開國際賽賽程，為奧運進行最後衝刺。

彭名揚去年在成都世大運跑出48秒62的成績，不僅改寫我國男子400公尺跨欄全國紀錄，還達到巴黎奧運參賽標準，儘管在亞運前他因為確診影響個人表現，不過在亞運會後的全運會他再度跑出49秒24的佳績，及時調整個人狀態。

而今年初彭名揚也前往中國大陸進行移訓，並針對核心進行了加強訓練，讓身體變得更加穩定，在今天的青年盃預賽，彭名揚也小試身手跑出51秒79的成績，談到賽季首站的表現，他賽後則笑稱「動作很醜」，「可能冬訓時跑練得比較少，大部分都在練核心，所以動作比較不熟悉，不過後段就有順回來，動作就沒有開掉。」

對於在奧運前一年就已經靠著達標取得參賽資格，彭名揚坦言與過去必須不斷參賽拚積分相比，心情確實更加篤定，也有更多時間能夠梳理自己的狀態。

在結束青年盃後彭名揚也將展開國際賽賽程，包括3月底可能前往澳洲，接下來的鑽石聯賽也還不確定是否參賽，至於5月份則將前往靜岡、大阪以及5月19日的東京黃金大獎賽，為奧運做最後衝刺，「希望透過這些比賽讓自己的狀態慢慢衝上去，看看奧運最終能不能闖進到準決賽甚至是決賽。」

亞運 彭名揚 田徑

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