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青年盃／鄭兆村暫別培訓隊參賽 輕裝摘金稱優勢沒跑掉

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
鄭兆村這次青年盃以個人名義參賽並拿下金牌。記者劉肇育／攝影
鄭兆村這次青年盃以個人名義參賽並拿下金牌。記者劉肇育／攝影

亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村在今年1月暫別國家培訓隊投入國訓教練課課程，今天他也特別請假以個人名義報名參加新北市全國青年盃田徑公開賽，並以一身輕鬆裝扮參賽，最終以75公尺23的成績順利摘金，他也透露在教練課結束後預計於4月重返培訓隊行列。

儘管近年因為身體與傷勢問題表現不如預期，讓「黃金右臂」鄭兆村對於運動生涯有了心態與規劃上的改變，並在今年1月開始上國訓中心教練課程，暫別國家培訓隊過著「朝九晚五」的生活，在一整天課程結束後儘管還是會維持4小時的訓練，但訓練量大約僅有過去的6成，讓鄭兆村坦言並不太習慣。

而這次青年盃鄭兆村也特地向國訓中心請假參賽，與過往總是披上國家隊或培訓隊戰袍出賽不同，鄭兆村今天不僅是以個人名義參賽，還穿著一身輕裝並戴上帽子出賽，儘管周一時才因為膝蓋積水進行抽液，但他仍是在第四次試擲時擲出75公尺23的佳績，超越隊友黃士峰拿下金牌，而這個成績也比他去年在亞運和全運會的表現更為優異。

對於暫別國訓隊後的上課生活，鄭兆村在談到最大改變之處時，他一度笑稱，「大概是請假參賽不僅不支薪還要扣薪。」作息上一開始確實也不太習慣，練習也因為訓練量減少總會有事與願違的狀況，不過目前已經慢慢適應，在3月底完成教練課課程成為正式教練後，他也將於4月重新回到培訓隊行列。

談到對於未來的規劃，鄭兆村直言並不會太過強求，只要有機會就會繼續留在田徑場上全力一拚，甚至不排除在未來兼顧教練與選手身份，「還能感覺到自己的優勢沒有跑掉，就是有一些東西還需要細修，說不定之後當教練邊帶選手邊練習，成績就回來了也不一定。」

對於已經為執教開始做準備，鄭兆村坦言，自己從16、17歲就開始代表國家隊出國比賽，一路走來遇過不少挑戰與難題，現在也希望將這些經驗傳承下去，讓年輕選手不用多繞這些路，他也點名小將黃潮鴻已經有不亞於他當年的實力，「他現在一直在破我記錄，但我聽到是很開心的，也希望有機會能夠幫到他。」

全運會 田徑 鄭兆村

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